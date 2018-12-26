''У меня полная двоечка'': украинская телеведущая засветила белье в прозрачном платье

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк засветила белье в прозрачном платье, демонстрируя поклонникам свои наряды.

В Instagram-сторис она показала обтягивающее черное мини, в котором позирует вместе с певицей дуэта "НеАнгелы" Славой Каминской. Также Никитюк опубликовала фото в прозрачной одежде, под которой просвечивается ее белье.

Во время смены образов артистки шутили о популярности в Instagram, а также обменивались комплиментами. Также певица "подколола" Никитюк из-за размера груди, на что та гордо ответила: "У меня полная двоечка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк застали за поцелуями с украинским телеведущим Сергеем Притулой, который является ее коллегой по шоу "Кто сверху".