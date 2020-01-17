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18 января • обновлено в 01:39
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/ Женский журнал

"Ты моя звезда!" Обама "взорвал" сеть трогательным снимком с женой

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44-й президент США Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с 56-м днем рождения.

В социальных сетях Обама опубликовал коллаж из черно-белых фото с супругой, на которых они позируют, обнимая и целуя друг друга.

"В каждой сцене ты моя звезда, Мишель. С днем рождения, малыш", – написал он.

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Мишель и Барак Обама

Мишель и Барак Обама

соцсети Обамы

Всего за несколько часов пост Обамы набрал около 2 миллионов лайков в Facebook и Twitter. Пользователи сети забросали пару комплиментами и поздравлениями. Многие выразили мнение, что Мишель Обама – лучшая первая леди в истории Штатов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп признался, что оставил жену без подарка на Рождество.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Мишель Обама Барак Обама
Место
США
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