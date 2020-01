"Ты моя звезда!" Обама "взорвал" сеть трогательным снимком с женой

44-й президент США Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с 56-м днем рождения.

В социальных сетях Обама опубликовал коллаж из черно-белых фото с супругой, на которых они позируют, обнимая и целуя друг друга.

"В каждой сцене ты моя звезда, Мишель. С днем рождения, малыш", – написал он.

Всего за несколько часов пост Обамы набрал около 2 миллионов лайков в Facebook и Twitter. Пользователи сети забросали пару комплиментами и поздравлениями. Многие выразили мнение, что Мишель Обама – лучшая первая леди в истории Штатов.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj