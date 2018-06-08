Третий раз замуж? 59-летняя Мадонна заинтриговала поклонников

Легендарная 59-летняя поп-дива Мадонна в третий раз собралась выйти замуж.

На это певица, у которой роман с парнем, младше ее на 27 лет, намекнула на своей странице в Instagram.

Мадонна опубликовала фото в белом свадебном платье, фате и диадеме, сопроводив его подписью: "Буду невестой. Выйду замуж. На удивление!"

Новости Мадонна выложила в сеть голое селфи

Многие поклонники поп-дивы порадовались за нее, но были и те, кто посчитал данное заявление очередной провокацией звезды. Еще некоторые фаны предположили, что Мадонна просто примерила образ для нового клипа.

Напомним, недавно Мадонна вместе с четырьмя приемными детьми переехала в Лиссабон к португальскому манекенщику Кевину Сампайо, где успела обзавестись особняком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Мадонны шокировала публику неопрятным внешним видом.