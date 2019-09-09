Толстушка по прозвищу Мисс Свинья стала моделью: горячие фото красотки

21-летняя толстушка из Великобритании Мэг Голдбергер рассказала, что к карьере модели ее подтолкнула травля в детстве.

Так, девушку постоянно дразнили из-за лишнего веса и называли "Мисс Свинья". Однако четыре года назад Мэг решила поменять отношение к себе и утереть нос обидчикам, сообщает The Daily Star.

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

По словам издания, Голдбергер годами пыталась спрятать свое тело под одеждой, но в 2015-м рискнула записаться на трехдневные курсы по уверенности в себе. Там она сдружилась с инструктором и участницей конкурсов красоты, после чего сама решила принимать в них участие. Отмечается, что в одном из национальных конкурсов модель заняла четвертое место.

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

"Без конкурсов я бы не была той, которой являюсь сейчас! Я преодолела внутренние барьеры и доказала себе, что красота бывает разных форм и размеров", — заявила Мэг.

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Сейчас 21-летняя Голдбергер сотрудничает со многими интернет-магазинами, снимается в рекламе и призывает женщин не стесняться своих форм.

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Мэг Голдбергер Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, известная пышнотелая plus-size модель Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала полностью обнаженной на природе.

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