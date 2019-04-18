Time назвал трех самых влиятельных женщин мира-2019: кто они

Журнал Time назвал трех самых влиятельных женщин мира 2019 года.
С полным перечнем, который разбит на пять категорий: "Новаторы", "Артисты", "Лидеры", "Иконы" и "Титаны", можно ознакомиться на сайте журнала.
Так, список самых влиятельных "Лидеров" возглавила 79-летняя Нэнси Пелоси, которая в январе вновь стала спикером Палаты представителей Конгресса США. Политик-демократ представляет в парламенте Калифорнию.
Нэнси Пелоси
Фото: www.aa.com.tr
Нэнси Пелоси
Фото: svoboda.org
В категории "Новаторы" первой стала актриса Сандра О, известная по сериалам "Анатомия страсти" и "Убивая Еву".
Сандра О
Фото: anatomia-strasti.com
Сандра О
Фото: 24smi.org
Американская певица Тэйлор Свифт возглавила категорию "Кумиры". Отметим, что 29-летняя звезда уже 7 раз получала статуэтку "Грэмми", продала более 40 миллионов альбомов, а ее песни загружали 100 миллионов раз по всему миру.
Тэйлор Свифт
Фото: Stylenews.ru
Тэйлор Свифт
Фото: Euronews
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Time опубликовал обновленный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, в котором вновь не оказалось президента России Владимира Путина.
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