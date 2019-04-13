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/Женский журнал

Такого еще не видели! В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл

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Дядя герцогини Сассекской Меган Маркл, художник Джозеф Джонсон показал детские снимки племянницы, которые ранее еще нигде не публиковались.

Эксклюзивные фотографии из семейного альбома он предоставил Daily Mail, на которых изображена малышка через несколько часов после рождения, в годовалом возрасте, с мамой и бабушкой.

"Мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы мир увидел другую сторону семьи Меган. И пусть они все помирятся и станут принимать участие в жизни друг друга", – сказал Джонсон.

Меган Маркл с матерью в больнице

Меган Маркл с матерью в больнице

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Он процитировал мнение ее матери Дории, что Меган любит славу и королевскую жизнь. Джонсон гордится, что Маркл и принц Гарри восстали против традиций.

Такого еще не видели! В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл

По мнению дяди герцогини, она будет надеяться, что родится девочка, потому что мальчик станет "большим испытанием". Джонсон также рассказал, что на становление характера Меган оказала большое влияние ее бабушка Джаннет, которую называли "мужчиной семьи".

Такого еще не видели! В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл
Такого еще не видели! В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл

Еще в юности они столкнулись с расовой сегрегацией, из-за чего детство было омрачено нищетой. Их даже изгоняли из "белого" города в Техасе. Этот опыт послужил становлению важных черт характера: Джаннет стала устойчивой и социально осведомленной. Именно это и передалось сначала Дории, а в последствии и Меган Маркл, которая борется за права человека.

Дядя также уверен, что герцогиня унаследовала и другие ценности от своей грозной бабушки, в том числе уверенность в себе, сообразительность и чувство юмора.

Джаннет с Меган

Джаннет с Меган

Дория и Меган

Дория и Меган

Дория и Меган

Дория и Меган

Дория, Джаннет и Меган

Дория, Джаннет и Меган

Такого еще не видели! В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл
Такого еще не видели! В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
Теги
фотографиидети
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