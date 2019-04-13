Такого еще не видели! В сеть слили эксклюзивные фото Меган Маркл

Дядя герцогини Сассекской Меган Маркл, художник Джозеф Джонсон показал детские снимки племянницы, которые ранее еще нигде не публиковались.

Эксклюзивные фотографии из семейного альбома он предоставил Daily Mail, на которых изображена малышка через несколько часов после рождения, в годовалом возрасте, с мамой и бабушкой.

"Мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы мир увидел другую сторону семьи Меган. И пусть они все помирятся и станут принимать участие в жизни друг друга", – сказал Джонсон.

Меган Маркл с матерью в больнице

Он процитировал мнение ее матери Дории, что Меган любит славу и королевскую жизнь. Джонсон гордится, что Маркл и принц Гарри восстали против традиций.

По мнению дяди герцогини, она будет надеяться, что родится девочка, потому что мальчик станет "большим испытанием". Джонсон также рассказал, что на становление характера Меган оказала большое влияние ее бабушка Джаннет, которую называли "мужчиной семьи".

Еще в юности они столкнулись с расовой сегрегацией, из-за чего детство было омрачено нищетой. Их даже изгоняли из "белого" города в Техасе. Этот опыт послужил становлению важных черт характера: Джаннет стала устойчивой и социально осведомленной. Именно это и передалось сначала Дории, а в последствии и Меган Маркл, которая борется за права человека.

Дядя также уверен, что герцогиня унаследовала и другие ценности от своей грозной бабушки, в том числе уверенность в себе, сообразительность и чувство юмора.

Джаннет с Меган

Дория и Меган

Дория и Меган

Дория, Джаннет и Меган

Как сообщал OBOZREVATEL:

Меган Маркл и принц Гарри нарушили много традиций королевской семьи, когда узнали, что станут родителями. Пара собирается воспитывать гендерно-нейтрально ребенка.

Меган отказалась рожать в том же месте, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.

4 апреля Маркл и принц Гарри переехали в новый дом, в реставрацию которого вложили много денег.

Также герцогиня отказалась от услуг придворных аккушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков-женщин.

А уже почти перед родами Меган и Гарри сообщили, что не будут позировать с ребенком на ступеньках. Они отметят это событие только в кругу семьи.

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