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Так решила королева: Маркл и Миддлтон запретили беременеть

1.2т Читать материал на украинском

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекськой Меган Маркл и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон беременеть одновременно.

Как рассказала Express.co.uk королевский эксперт Кэти Николл, это запрещено протоколом. Так, согласно правилам, одно торжественное событие не должно затмевать другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

В то же время множество букмекеров ставят на то, что в следующем году и Миддлтон, и Маркл объявят о своих беременностях. Однако эксперт утверждает, что такое вряд ли возможно.

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Поскольку Маркл относительно недавно родила ребенка, то следующий, по прогнозу эксперта, будет за Миддлтон. Хотя, напоминает Николл, Маркл довольно часто нарушает правила и в этот раз может случиться так же.

Пример строгого следования протоколу можно привести из истории королевской семьи. Принцесса Маргарет – сестра королевы Великобритании Елизаветы II – хотела объявить о своей помолвке, однако ей запретили это делать до рождения принца Чарльза.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

ELLE

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Персоны
Елизавета II Меган Маркл Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
Теги
беременность дети
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