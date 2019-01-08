SWAROVSKI проводит грандиозную распродажу

Легендарный бренд SWAROVSKI проводит праздничную распродажу в магазинах Киева и Харькова.

С 02.01.19 по 25.01.19 SALE 30% - 50%, и только 09.01.2019 в избранных магазинах SWAROVSKI на весь SALE - 50%.

Мастерство обработки кристаллов с 1895 года лежит в основе бизнеса компании SWAROVSKI. Благодаря этому бренд занял ведущее положение на мировом рынке украшений и аксессуаров.

Приглашаем посетить наши магазины!

Адреса:

г. Киев

ТРЦ "Dream Town"

атриум Франция, 1 этаж,

магазин SWAROVSKI

тел. 0444283634

г. Киев

ТРЦ "Lavina Mall"

центральный атриум

магазин SWAROVSKI

тел. 0442904222

г. Харьков

ТРЦ "Дафи"

магазин SWAROVSKI

тел. 0577282472