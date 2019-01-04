Свадьба в 2019 году: благоприятные даты для союза

Год Земляной Свиньи благоприятствует новым союзам, семье и крепким отношениям. Также с точки зрения поверий, 2019 год не является високосным, годом вдовы или вдовца, поэтому можно смело выбирать подходящую для создания семьи дату.

OBOZREVATEL расскажет о благоприятных днях и периодах для свадьбы. И для этого мы обратимся к нумерологии, астрологии, фен-шую и народным поверьям.

Свадьба в 2019-м станет началом стабильных и ровных отношений без вулкана страстей. Вместе с тем, стремление супругов будет направлено на то, чтобы сделать совместную жизнь более интересной. Для удачливости брака лучшим вариантом будет организовать сытую и веселую свадьбу, без экономии на угощениях и убранстве и только с самыми близкими людьми.

Нумерология

Специалисты разработали формулу вычисления удачных и неудачных дат для заключения брака. Для этого надо сложить все числа даты свадьбы: день, месяц и год. В итоге, судят про день исходя из того, какая цифра получилась. С точки зрения нумерологии, лишь нечетные дни считаются удачными для свадьбы.

Например: 14.02.2019 года. 1+4+0+2+2+0+1+9=1+9=1+0=1. Это нечетный день, поэтому данную дату в нумерологии можно считать благоприятной.

Свадьба

Астрология

Астрология рассказывает про влияние луны на отношения. В лунном календаре можно выбрать удачный для брака день. Благоприятными считаются 10, 11, 16, 17, 21, 26, 27 лунные сутки. Не рекомендуется выходить замуж/жениться 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 19.

Также Астрологи акцентируют внимание на том, что лучше всего расписываться в период растущей Луны, чтобы брак становился крепче с каждым днем.

Ведущие специалисты выделили в каждом месяце 2019-го года самые удачные и неудачные дни:

Январь — идеальным днем для свадьбы будет 7, 11 и 18 января. Не самыми удачными являются первые дни года, а также 22 и 23 число.

Февраль — лучшими днями считаются 8, 10 и 17 февраля. 2 и 20 февраля Луна расположится неудачно для брака.

Март — закатить шумную свадьбу лучше 8, 10 и 15 числа, а вот 2-е число считается неблагоприятным.

Апрель — нежная весенняя свадьба будет особенно хороша 7 и 19 апреля. Негативных дат в этом месяце больше: 4, 24 и 25.

Май — выбирайте 10, 17 и 19 числа. Остерегайтесь 22, 23, 29 и 30 мая– в эти дни Луна не настроена на позитивные вибрации.

Июнь — идеальными днями в станут 16 и 17 число. Хорошее влияние имеет 5 июня, а 18, 19 и 26 – названы неблагоприятными.

Июль — особенно благоприятными являются 8, 12 и 14 числа. Неоднозначным днем для крепкого брака считается 27-е.

Август — по мнению астрологов, не самый удачный для свадеб месяц, но все же хорошие числа есть: 5, 6 и 9-е. 20 и 24 числа – однозначно неудачные.

Сентябрь — можно сыграть свадьбу 1, 6 или 13-го. Даты похуже – 17, 25 и 28-е.

Октябрь — запланируйте свою осеннюю сказку на 4 или 11 октября, избегайте торжеств 17, 20 и 24-го.

Ноябрь — лучшими днями для заключения союза считаются 8 и 10 числа, а 14 и 21 астрологи не одобряют.

Декабрь — планируйте церемонию на 1, 2, 8, 29 или 30 число. 17, 19 и 26 декабря окажутся тяжелыми днями.

Свадьба

Лучший месяц для свадьбы

Согласно народным поверьям, не каждый месяц подходит для заключения союза. В некоторые вообще не рекомендуется выходить замуж/жениться, а у других есть свои особенности:

январь – не рекомендуется для свадьбы, грозит потерей одного из супругов в раннем возрасте;

февраль – благоприятный месяц, обещает долгую и счастливую жизнь;

март – жизнь супругов далеко от дома;

апрель – непостоянное счастье, сменяющееся конфликтами;

май – возможны измены и взаимное недоверие;

июнь – идеальный месяц, сулящий счастье на всю жизнь;

июль – хороший для брака месяц, но некоторые неприятности все равно могут происходить;

август – союз будет дружным и романтичным;

сентябрь – жизнь в гармоничном и нерушимом союзе;

октябрь – сулит сложную жизнь и много трудностей в отношениях;

ноябрь – жизнь будет счастливой и богатой;

декабрь – любовь на всю жизнь.

Фен-шуй

Фен-шуй является сложной наукой для предсказания благоприятной даты свадьбы, в которой принимаются в расчет много факторов. Один из способов – ориентация на знак зодиака. Согласно гороскопу для влюбленных, удачный год, который сочетается с животным жениха и невесты.

Выделяют 4 комбинации животных:

Собака, Тигр, Лошадь;

Змея, Бык, Петух;

Обезьяна, Крыса, Дракон;

Свинья, Кролик, Коза.

Если один из молодых рожден в год Собаки, а другой Змеи, то для свадьбы наиболее благоприятными станут год Тигра, Лошади, Быка и Петуха. 2019 год Свиньи и больше всего подходит для свадьбы рожденным в этот же год, а также Кролика и Дракона. Наилучшие дни в каждом месяце – 1, 2, 3, 12 и 21.

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