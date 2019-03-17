"Стыдно носить ребенка Гарри": Меган Маркл заподозрили в тяжелой депрессии

Беременную герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в депрессии.

Как пишет издание Super, такие слухи начали распространяться после интервью жены принца Гарри в рамках Международного женского дня в лондонском Королевском колледже.

Психологи отметили физиогномические особенности ее поведения, когда речь шла о беременности, ребенке и собственном статусе в династии Виндзоров. Эксперты заметили, что во время общения она выдала целый ряд негативных эмоций.

То, что Меган растеряла былую уверенность, выдают ее позы и жесты: глаза в пол, почесывание носа и лба, бегающий взгляд. Подобное поведение говорит о чувстве уязвимости и стрессе.

Меган Маркл во время интервью Скрин видео

Меган Маркл во время интервью Скрин видео

Меган Маркл во время интервью Скрин видео

Меган Маркл во время интервью Скрин видео

"Что касается беременности, то, как это не ужасно, Меган, как минимум подсознательно, жалеет о своем положении, ей стыдно носить ребенка от принца Гарри", — сказано в материале журналистов.

Виной этому может быть обструкция, которую ей устроили в Кенсингтонском дворце: девушку приняли далеко не все члены королевской семьи. Некоторые и вовсе открыто критикуют ее за отсутствие знаний об этикете и истории рода.

Меган Маркл HELLO!

Напомним, что герцогиня пребывает на восьмом месяце беременности. Также недавно в сети появилась информация, что у Маркл и Гарри родится мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что хочет растить первенца, руководствуясь "гибким подходом к гендеру".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!