Странные приказы: от Меган Маркл сбежал пилот

Личный пилот принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.

Об этом сообщает Radaronline, ссылаясь на представителя королевской семьи. "Принц Гарри постоянно приказывал ему летать за "странными" закусками для своей жены. Это еще одно доказательство того, что профессионалы просто не могут работать с Меган! Ее требования странные и возмутительные. К пилоту относились как к какому-то водителю службы доставки, а не как к высококвалифицированному пилоту", — указано в сообщении.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: spletnik.ru

Новости Грубость Меган Маркл создала проблемы королевской семье

Также, по словам издания, Маркл якобы могла себе позволить грубо и пренебрежительно общаться с мужчиной. Сейчас представители королевской семьи вынуждены в экстренном порядке искать замену летчику.

Меган Маркл Фото: Cosmopolitan

Отмечается, что новый сотрудник пары обязан быть не только высококлассным специалистом, но еще и согласиться на выполнение административных поручений. Также пилот должен быть готов к постоянным командировкам и срочным вызовам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что герцогиню Сассекскую Меган Маркл недолюбливают слуги. Они даже прозвали ее "монстром" — за пренебрежительное отношение к себе.

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