Страдает? Всплыли тревожные сигналы в поведении Маркл

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл несчастна из-за королевской жизни.

По данным издания New Idea, о том, что она скрывает свой печальный секрет, свидетельствуют едва заметные подсказки с публичных выходов.

Первый сигнал о недовольстве Маркл – цвет наряда, в котором она посетила официальное торжество в честь дня рождения королевы Елизаветы ІІ. Она пришла на мероприятие в темном синем костюме и шляпке в тон.

Меган Маркл и принц Гарри

Однако выбор такого цвета может быть связан с ее внутренним состоянием, ведь ранее герцогиня говорила, что носит темное, когда чувствует себя подавленной. В материале напомнили, что в последнее время Меган неоднократно выбирала такие цвета.

Меган Маркл Metro

"Во втором сезоне (сериала "Форс-мажоры". – Ред.), когда Рэйчел Зейн влюбляется в Майка, я ношу больше румян. И в первом сезоне, когда она занимается бизнесом, я ношу больше серого и черного цветов. Я думаю, что наша одежда является отражением того, что мы чувствуем. Если вы влюблены, вы, вероятно, собираетесь носить вещи, которые заставляют вас чувствовать себя более романтично, когда вы их надеваете", – призналась Меган в интервью InStyle в 2015 году.

Напомним, что о разладе в отношениях Гарри и Меган появилась информация после первого официального выхода Маркл после родов. Это произошло на параде в честь королевы. Меган пыталась встрять в разговор супруга, но он ее публично одернул. Из-за этого она чуть не расплакалась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.

8 июня Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка, посетив официальное мероприятие в честь дня рождения королевы.

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