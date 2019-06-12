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/Женский журнал

Страдает? Всплыли тревожные сигналы в поведении Маркл

4.3тЧитать материал на украинском

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл несчастна из-за королевской жизни.

По данным издания New Idea, о том, что она скрывает свой печальный секрет, свидетельствуют едва заметные подсказки с публичных выходов.

Первый сигнал о недовольстве Маркл – цвет наряда, в котором она посетила официальное торжество в честь дня рождения королевы Елизаветы ІІ. Она пришла на мероприятие в темном синем костюме и шляпке в тон.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

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Однако выбор такого цвета может быть связан с ее внутренним состоянием, ведь ранее герцогиня говорила, что носит темное, когда чувствует себя подавленной. В материале напомнили, что в последнее время Меган неоднократно выбирала такие цвета.

Меган Маркл

Меган Маркл

Metro

"Во втором сезоне (сериала "Форс-мажоры". – Ред.), когда Рэйчел Зейн влюбляется в Майка, я ношу больше румян. И в первом сезоне, когда она занимается бизнесом, я ношу больше серого и черного цветов. Я думаю, что наша одежда является отражением того, что мы чувствуем. Если вы влюблены, вы, вероятно, собираетесь носить вещи, которые заставляют вас чувствовать себя более романтично, когда вы их надеваете", – призналась Меган в интервью InStyle в 2015 году.

Напомним, что о разладе в отношениях Гарри и Меган появилась информация после первого официального выхода Маркл после родов. Это произошло на параде в честь королевы. Меган пыталась встрять в разговор супруга, но он ее публично одернул. Из-за этого она чуть не расплакалась.

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Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
Великобритания
Тег
сплетни
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Беляева Анастасия
Беляева Анастасия
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