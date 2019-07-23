Стилист подставила Меган Маркл с платьем: в чем суть

Подруга Меган Маркл, стилист Джессика Малруни подставила герцогиню Сассекскую, нарядив на свадьбу неизвестную невесту в похожее платье.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, что не осталось незамеченным.
Малруни помогала Маркл с выбором второго свадебного платья, когда та выходила замуж за принца Гарри. Выбор тогда пал на произведение легендарного модельера Стеллы Маккартни (Stella McCartney), выполненное в американском стиле.
Меган Маркл в платье от Стеллы Маккартни
Rex Features
И внезапно, через столько времени, Малруни нарядила другую невесту в платье похожего кроя, на что тут же обратили внимание фанаты.
"Похоже на вечернее платье Меган", "Это мое любимое второе свадебное платье Меган", – написали в комментариях.
Невеста точно в таком же платье, как у Меган
instagram/jessicamulroneyweddings
Невеста в похожем платье
instagram/jessicamulroneyweddings
Как сообщал OBOZREVATEL,
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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