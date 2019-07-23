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Стилист подставила Меган Маркл с платьем: в чем суть

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Подруга Меган Маркл, стилист Джессика Малруни подставила герцогиню Сассекскую, нарядив на свадьбу неизвестную невесту в похожее платье.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, что не осталось незамеченным.

Малруни помогала Маркл с выбором второго свадебного платья, когда та выходила замуж за принца Гарри. Выбор тогда пал на произведение легендарного модельера Стеллы Маккартни (Stella McCartney), выполненное в американском стиле.

Меган Маркл в платье от Стеллы Маккартни

Меган Маркл в платье от Стеллы Маккартни

Rex Features

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И внезапно, через столько времени, Малруни нарядила другую невесту в платье похожего кроя, на что тут же обратили внимание фанаты.

"Похоже на вечернее платье Меган", "Это мое любимое второе свадебное платье Меган", – написали в комментариях.

Невеста точно в таком же платье, как у Меган

Невеста точно в таком же платье, как у Меган

instagram/jessicamulroneyweddings

Невеста в похожем платье

Невеста в похожем платье

instagram/jessicamulroneyweddings

Стилист подставила Меган Маркл с платьем: в чем суть
Стилист подставила Меган Маркл с платьем: в чем суть

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Персоны
Меган Маркл Принц Гарри Стелла Маккартни
Место
Великобритания
Тег
свадьба
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