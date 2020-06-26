Стало известно, почему Кейт Миддлтон мало говорит на публике

Королевский биограф Пенни Юнора рассказала, почему герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон мало говорит на публике.

Так, по словам писательницы, Кейт может многое сказать миру самостоятельно, однако она никогда "не пытается затмить" своего мужа, принца Уильяма. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Кейт никогда не пытается затмить Уильяма, при этом она может многое сказать миру самостоятельно. Я думаю, что в этом Кейт похожа на принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Он всегда поддерживал королеву", – заявила Юнора.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Другая же писательница, Сара Гриствуд, добавила, что сила Миддлтон заключается в партнерстве с мужем.

"С одной стороны брак Уильяма и Кейт современный. Он построен на любви. Но с другой, он и старомодный. Потому что в большинстве случаев Миддлтон появляется как второстепенная персона, необходимая для поддержки мужа", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по цветотерапии Жюль Стэндиш проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон цвета нарядов и раскрыл их тайное значение.