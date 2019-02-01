Стало известно о резких переменах в жизни Маркл и принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в новый отремонтированный дом, который им подарила королева Елизавета II на свадьбу.

Как сообщает ITV News, ремонтные работы в Frogmore Cottage, за которыми пристально следила Меган, подходят к концу. Поэтому переезд пары состоится уже в марте.

По словам инсайдеров, причина, по которой супруги хотят сменить место жительства, проста — они мечтают о большем уединении и пространстве для своей семьи. Кроме того, Меган и Гарри намерены обустроиться на новом месте до рождения ребенка, который может появиться на свет в конце марта или в апреле.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: instagram/kensingtonroyal

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: instagram/kensingtonroyal

Frogmore Cottage Фото: Wikipedia

Отмечается, что переезд вызвал слухи о том, что Гарри и Меган хотят отдалиться от Уильяма и Кейт, потому что две пары не ладят. Но британские журналисты уверены, что больше необходима передышка между двумя братьями, а не двумя женами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл, а также принц Чарльз Фото: instagram/kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, не стала выбирать госпиталь Святой Марии в Лондоне, где трижды рожала Кейт Миддлтон. Хотя ходили слухи, что выбор Меган в итоге падет на это место.

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