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11 февраля • обновлено в 17:16
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/ Женский журнал

Стало известно о разводе внука королевы Елизаветы II: что произошло

2.6т
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Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится со своей женой Отэм после 12 лет брака.

Как сообщает BBC News, Питер выпустил заявление, в котором сказано, что предстоящее расставание будет "лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары".

Питер Филлипс с женой Отэм

Питер Филлипс с женой Отэм

Getty

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Также издание отмечает, что супруги будут вдвоем участвовать в воспитании дочерей – 9-летней Саванны и 7-летней Айлы.

Питер Филлипс с женой Отэм

Питер Филлипс с женой Отэм

Getty

Кроме того, издание Daily Mail сообщает, что на развод подала именно Отэм. По ее словам, она была несчастна в браке. После развода Отэм намерена переехать в Канаду.

Питер Филлипс с женой Отэм

Питер Филлипс с женой Отэм

Getty

Также отмечается, что Отэм очень любит Елизавета II, поэтому королева была крайне опечалена, узнав о разводе пары.

Елизавета II, принц Чарльз, Отэм и Питер Филлипс

Елизавета II, принц Чарльз, Отэм и Питер Филлипс

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что королева Елизавета II попросила Меган Маркл и принца Гарри вернуться в Англию.

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Автор
Анна Михно
Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какая чушь! И это "породистые" собаки?
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Гоша Злой
Гоша Злой
как то всех не отпрысков монарших назад в Канаду потянуло от этой клоунской семьи....
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