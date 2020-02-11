Стало известно о разводе внука королевы Елизаветы II: что произошло

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится со своей женой Отэм после 12 лет брака.

Как сообщает BBC News, Питер выпустил заявление, в котором сказано, что предстоящее расставание будет "лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары".

Питер Филлипс с женой Отэм Getty

Также издание отмечает, что супруги будут вдвоем участвовать в воспитании дочерей – 9-летней Саванны и 7-летней Айлы.

Питер Филлипс с женой Отэм Getty

Кроме того, издание Daily Mail сообщает, что на развод подала именно Отэм. По ее словам, она была несчастна в браке. После развода Отэм намерена переехать в Канаду.

Питер Филлипс с женой Отэм Getty

Также отмечается, что Отэм очень любит Елизавета II, поэтому королева была крайне опечалена, узнав о разводе пары.

Елизавета II, принц Чарльз, Отэм и Питер Филлипс Getty

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