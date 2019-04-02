|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Женский журнал

Стало известно, как Меган Маркл поставили на место в королевской семье

2.8тЧитать материал на украинском

Принц Уэльский Чарльз запретил герцогине Сассекской Меган Маркл надевать тиару покойной принцессы Дианы.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел еще прошлой осенью, однако известно о нем стало только сейчас.

По словам издания, принц Гарри и его супруга отправлялись на Фиджи с официальным визитом, когда Маркл пожелала надеть тиару на мероприятие. Однако Чарльз заметил, что подобное решение слишком экстравагантно и настоял на том, что демонстрация роскоши в небогатой стране не соответствует правилам приличия.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: NewsOne

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: NewsOne

Новости
Беременная Меган Маркл пошла наперекор королевской семье из-за ребенка

"Меган не понимала подобных вещей, потому что была новичком в этой роли. Поэтому принц Чарльз сказал ей, что надеть тиару на мероприятие будет не уместно. Он сделал ей замечание очень любезно", — отметил источник, приближенный к королевской семье.

Также стоит добавить: инсайдеры заметили, что супруга принца Уильяма кейт Миддлтон в тот же вечер появилась в той же тиаре на банкете в Букингемском дворце.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: twitter/leloveiga

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телевизионный эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснил отношение принца Чарльза к Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Меган Марклпринц Чарльз
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения