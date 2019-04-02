Стало известно, как Меган Маркл поставили на место в королевской семье

Принц Уэльский Чарльз запретил герцогине Сассекской Меган Маркл надевать тиару покойной принцессы Дианы.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел еще прошлой осенью, однако известно о нем стало только сейчас.

По словам издания, принц Гарри и его супруга отправлялись на Фиджи с официальным визитом, когда Маркл пожелала надеть тиару на мероприятие. Однако Чарльз заметил, что подобное решение слишком экстравагантно и настоял на том, что демонстрация роскоши в небогатой стране не соответствует правилам приличия.

Меган Маркл Фото: NewsOne

Меган Маркл и принц Гарри Фото: NewsOne

"Меган не понимала подобных вещей, потому что была новичком в этой роли. Поэтому принц Чарльз сказал ей, что надеть тиару на мероприятие будет не уместно. Он сделал ей замечание очень любезно", — отметил источник, приближенный к королевской семье.

Также стоит добавить: инсайдеры заметили, что супруга принца Уильяма кейт Миддлтон в тот же вечер появилась в той же тиаре на банкете в Букингемском дворце.

Кейт Миддлтон Фото: twitter/leloveiga

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телевизионный эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснил отношение принца Чарльза к Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

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