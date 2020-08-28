Стало известно, как Маркл и Гарри зарабатывают в США .

Меган Маркл и принц Гарри, после сложения королевских полномочий и переезда в США, занялись производством документальных проектов на социально значимые темы.

Сейчас они работают над телесериалом, который посвящен расширению прав и возможностей женщин, а также расовому неравенству. Знаменитая пара уже встречалась с руководством масс-медийной компании NBCUniversal и другими кинокомпаниями с целью продвижения своего проекта, и некоторые из них заинтересовались им. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"В настоящее время Меган и Гарри основное внимание уделяют проектам, которые что-то значат для них и соответствуют их взглядам. В дальнейшем они надеются разбогатеть на собственной компании по производству фильмов и сериалов для телевидения. Герцоги планируют доказать, что это действительно сработает", – рассказал приближенный к паре источник.

Стало известно, как Маркл и Гарри зарабатывают в США

Отмечается, что вернуться к созданию фильмов Меган Маркл пыталась еще до переезда из Англии в США – она приняла участие в создании фильма "Слон" для телеканала DisneyPlus и в поддержку благотворительной организации "Слоны без границ". А незадолго до этого стало известно о работе принца Гарри с Опрой Уинфри над документальным фильмом о психическом здоровье для Apple TV+.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.

Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.

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