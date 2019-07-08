"Стала в позу": Лобода взбудоражила сеть сексуальным фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, похвасталась откровенным снимком перед фанатами.

36-летняя исполнительница сфотографировалась в примерочной, примеряя короткое кожаное платье. Горячее фото Светлана опубликовала в своем Instagram-аккаунте и спросила совета у подписчиков.

"Стала в позу, платье брать? И что дальше?",– написала звезда.

Новости Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

"Бери. Ты как всегда шикарнааа", "А дальше, дальше уже не важно", "Как всегда великолепна! Платье супер!", – восхищаются в комментариях.

Instagram@lobodaofficial

Instagram@lobodaofficial

Instagram@lobodaofficial

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram