Ссора Маркл и Миддлтон: стало известно, что сделала Елизавета II

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые так и не могут найти общий язык, вместе с мужьями посетили рождественскую службу в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Так, они непринужденно общались друг с другом, обменивались шутками и делали вид, что все в порядке.

Как сообщает Daily Mail, на перемирие их принудила пойти королева Елизавета II. "Меган и Кейт шли в церковь рядом друг с другом, делая вид, что все в порядке. Да, это было непросто — с учетом того, как испортились их отношения в последнее время, но демонстрировать обоюдную неприязнь на Рождество было бы слишком. Королева бы этого не допустила", — рассказал источник из окружения королевской семьи.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Daily Mail

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Daily Mail

Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Daily Mail

Отметим, что истинные причины конфликта между герцогинями пока неизвестны. Поговаривают, что Меган имеет крайне непростой характер и при каждом удобном случае демонстрирует свою независимость. Это крайне раздражает более уравновешенную Кейт.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Daily Mail

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Daily Mail

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая проживает вместе со своим мужем принцем Гарри в Кенсингтонском дворце, недолюбливают слуги. Сотрудники дворца даже прозвали ее "монстром" — за пренебрежительное отношение к ним.