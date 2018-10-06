''Гормоны бушуют'': Кира Найтли жестко раскритиковала Кейт Миддлтон за ''образ женщины''

Голливудская актриса Кира Найтли раскритиковала герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон за то, что дала людям нереалистичный образ женщины.

Речь идет о выходе супруги британского принца Уильяма после родов, передает People. Найтли поделилась собственным опытом материнства в эссе "Слабый пол".

"Мое влагалище растянулось во время родов. Дочь лежала с выпученными глазами, подняв руки в воздух. Кричала. Врачи одели ее, всю в крови. Она дергалась, задыхалась и кричала. В день родов Кейт Миддлтон мы стояли и смотрели на экран телевизора. Через семь часов она вышла из больницы, свежая, с укладкой и на высоких каблуках. Такой, какой ее хочет видеть весь мир", - заявила звезда.

Найтли добавила, что для большинства женщин первые дни после родов сложно проходят, особенно, если процесс был тяжелым.

"Спрячьте. Спрячьте боль, наши тела раскалываются, а из наших грудей течет молоко, наши гормоны бушуют. Но надо выглядеть красиво. Будьте стильными, не показывайте то, что было на поле боя, как Кейт. Через семь часов после вашей схватки не на жизнь, а на смерть, спустя семь часов после того, как ваше тело распадается, а на свет появляется кричащий человечек весь в крови. Не показывайте. Не говорите", – добавила она с иронией.

Актриса также пожаловалась на отношение к женщинам в киноиндустрии. Если мужчина может опоздать на съемки и прийти пьяным, то слабому полу приходится ночью не спать из-за ребенка, а днем бежать на площадку с идеально выученным текстом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Миддлтон вышла из декрета и официально вернулась к исполнению королевских обязанностей.