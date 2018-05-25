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Совет для женщин: врачи назвали способ стать привлекательными

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Медики заявили о существовании у женщин связи между красотой и регулярным сексом.

Во время исследований было установлено, что женщины, у которых есть регулярный секс, выглядят лучше, у них свежий взгляд, хорошая кожа и румянец, сообщает Life.ru со ссылкой на Planet Today.

Причиной такой зависимости являются так называемые гормоны счастья, которые активно участвуют, как в половом акте, так и в разрядке.

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Нужен ли секс женщине

По словам врача-сексолога, кандидата медицинских наук Александра Полеева, выводы экспертов верны. При этом мужская привлекательность не зависит от успешной личной жизни, поскольку в интимной жизни сильного пола присутствует меньше гормонов, отвечающих за внешний вид. Но регулярный секс хорошо сказывается на здоровьи мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным экспертов для мужчин в сексуальной жизни большую роль играет физиология, чем проявления чувств и эмоциональная составляющая. В то же время для женщин все ровно наоборот.

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