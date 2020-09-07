Соколюк бросил семью ради "Насти с собачкой" из Уханя: экс-супруга рассказала о разводе
Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк бросил семью ради модели Анастасии Зинченко, которой в разгар пандемии COVID-19 помог выбраться с китайского Уханя вместе с собачкой.
Между ними завязался роман и сейчас пара уже помолвлена. Инициатором же развода с предыдущей супругой стал чиновник, однако экс-супруга говорит, что все было по взаимному согласию, передает ТСН.
Так, в решении Дарницкого райсуда Киева от 12 августа о расторжении брака между Соколюками указано, что заявление было подано в мае.
"В последнее время отношения супругов ухудшились, совместная жизнь не сложилась. Истец потерял ощущение любви и уважения к ответчику, по его убеждению, совместная жизнь невозможна и противоречит его интересам и интересам детей, умысла на восстановление отношений супругов нет, совместное хозяйство не ведут", – говорится в судебном решении.
Бывшая жена Соколюка Юлия заявила, что рассталась с мужем хорошо и вопросов к распределению имущества у них нет.
"Все по взаимному согласию. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети – нормально", – призналась женщина.
Она отметила, что не готова рассказывать подробности публично, и еще раз подчеркнула, что с ее стороны "претензий нет".
Издание пишет, что при этом Юлия ушла от ответа о том, жил ли Максим с официальной семьей, когда уже начал встречаться с Настей, мол, пусть сам и отвечает на этот вопрос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале Анастасия Зинченко, которая находилась в Ухане, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.
Посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.
После этого президент Украины Владимир Зеленский связался с ней по телефону.
Через две недели после звонка Зеленского Зинченко так и не эвакуировали.
6 сентября стало известно, что Анастасия Зинченко встречается с главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком, старшим на 20 лет.