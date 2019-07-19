Снова беременна? Вокруг Меган Маркл ажиотаж

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили во второй беременности через два месяца после рождения первенца.
Как сообщает Еxpress со ссылкой на заявление источника из королевской семьи, который рассказал, будто герцогиня и принц Гарри хотят второго ребенка.
"О второй беременности рано говорить, тем не менее источники сказали мне, что они действительно хотели бы иметь большую семью", – сообщила королевская писательница Кэти Николл.
Меган Маркл и принц Гарри
instagram/sussexroyalmh
Она напомнила, что герцог и герцогиня планируют отправиться в рабочую поездку по странам Африки. Появились слухи, что после путешествия парочка вернется с хорошими новостями.
Маркл и Гарри на официальном мероприятии
instagram/sussexroyalmh
"Они хотят братьев и сестер для Арчи, поэтому, возможно, у нас будет объявление о беременности где-то в следующем году", – добавила писательница.
Букмекерская компания Ladbrokes уже принимает ставки на то, что Гарри и Меган объявят о новой беременности к концу 2019 года. Именно из-за этого и возник ажиотаж вокруг Маркл. Комментаторы не исключают, что основания для слухов о новой беременности есть, ведь Меган обещала королеве Елизавете II родить четверых правнуков.
Маркл и принц Гарри
instagram/sussexroyalmh
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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