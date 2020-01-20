СМИ сообщили о тайных переговорах принцев Гарри и Уильяма: известны подробности

Западные СМИ сообщили, что принцы Гарри и Уильям провели собственные секретные переговоры.

Так, как передает издание The Sun, братья договорились положить конец вражде между ними, которая длилась около двух лет.

Принцы Уильям и Гарри Getty

Издание сообщает, что выяснить отношения именно сейчас принцы решили по той причине, что вскоре Гарри надолго уедет в Канаду, и примирение между ними может никогда не состояться.

"Это был новаторский подход с точки зрения сохранения их связей как братьев. Они решили не обращать внимания на всех людей, которые мешают им общаться друг с другом. Конечно, во мнениях были серьезные разногласия, но семейное тепло вернулось. И им грустно, что они будут так далеко друг от друга", – пишет издание.

Принц Гарри Getty

Известно также, что в переговорах принимали участие и Кейт Миддлтон с Меган Маркл:

"Кейт и Меган участвовали в переговорах, что является еще одним признаком настоящей оттепели в их отношениях".

Кейт Миддлтон Getty

Однако несмотря на это, отношения Гарри с принцем Чарльзом все еще напряжены:

"Там действительно не хватает доверия, на решение проблемы уйдет некоторое время", – пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!