Главная Новости
20 января • обновлено в 15:46
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

СМИ сообщили о тайных переговорах принцев Гарри и Уильяма: известны подробности

2.1т
Читать материал на украинском

Западные СМИ сообщили, что принцы Гарри и Уильям провели собственные секретные переговоры.

Так, как передает издание The Sun, братья договорились положить конец вражде между ними, которая длилась около двух лет.

Принцы Уильям и Гарри

Принцы Уильям и Гарри

Getty

Новости
Маркл и Гарри лишили титулов: принц опечален последствиями ухода из королевской семьи

Издание сообщает, что выяснить отношения именно сейчас принцы решили по той причине, что вскоре Гарри надолго уедет в Канаду, и примирение между ними может никогда не состояться.

"Это был новаторский подход с точки зрения сохранения их связей как братьев. Они решили не обращать внимания на всех людей, которые мешают им общаться друг с другом. Конечно, во мнениях были серьезные разногласия, но семейное тепло вернулось. И им грустно, что они будут так далеко друг от друга", – пишет издание.

Принц Гарри

Принц Гарри

Getty

Известно также, что в переговорах принимали участие и Кейт Миддлтон с Меган Маркл:

"Кейт и Меган участвовали в переговорах, что является еще одним признаком настоящей оттепели в их отношениях".

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

Однако несмотря на это, отношения Гарри с принцем Чарльзом все еще напряжены:

"Там действительно не хватает доверия, на решение проблемы уйдет некоторое время", пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Принц Уильям
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нежинский Владимир
Нежинский Владимир
Гарри класный чувак! А повелся на капризы это отмороженной девки. Королевский титул - это не столько престижно, сколько огромная ответственность! Это по жизни быть образцом во многих вопроса. Ну отказался он от титула и что ему теперь можно бухать без тормозов, вести поросячий образ жизни или что? Что не по сеньке шапка? Гарри ведь служил в самых горячих точках и никто до сих пор не обвинял его в трусости! Значит достоин королевской фамилии! Надеюсь это временное недорозумение и мы снова услышим "принц Гарри!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги