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7 февраля • обновлено в 08:03
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Превращают особняк в крепость: СМИ показали фото нового дома Маркл и Гарри в Канаде

8.1т
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В сеть попали фото частного особняка принца Гарри и Меган Маркл в Канаде, который они долго скрывали от глаз общественности.

Как сообщает TMZ, он находится в Северном Сааниче на острове Ванкувер. По словам издания, герцоги Сассекские живут там всего несколько месяцев, но уже успели обзавестись шторой из брезента для ворот, которые установлены около дома. А также камерой "безопасности" вдоль пляжа и табличкой с надписью "никаких вторжений".

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Превращают особняк в крепость: СМИ показали фото нового дома Маркл и Гарри в Канаде

Фото: tmz.com

Превращают особняк в крепость: СМИ показали фото нового дома Маркл и Гарри в Канаде

Фото: tmz.com

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Отмечается, что Меган и Гарри намерены сделать все, чтобы не пускать в свою жизнь незнакомых людей, в том числе надоедливых фотографов.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Getty Images

Превращают особняк в крепость: СМИ показали фото нового дома Маркл и Гарри в Канаде

Фото: tmz.com

Превращают особняк в крепость: СМИ показали фото нового дома Маркл и Гарри в Канаде

Фото: tmz.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Канада
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! -=-- https://shorturl.ca/poyas
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