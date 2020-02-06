Превращают особняк в крепость: СМИ показали фото нового дома Маркл и Гарри в Канаде

В сеть попали фото частного особняка принца Гарри и Меган Маркл в Канаде, который они долго скрывали от глаз общественности.

Как сообщает TMZ, он находится в Северном Сааниче на острове Ванкувер. По словам издания, герцоги Сассекские живут там всего несколько месяцев, но уже успели обзавестись шторой из брезента для ворот, которые установлены около дома. А также камерой "безопасности" вдоль пляжа и табличкой с надписью "никаких вторжений".

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: tmz.com

Фото: tmz.com

Отмечается, что Меган и Гарри намерены сделать все, чтобы не пускать в свою жизнь незнакомых людей, в том числе надоедливых фотографов.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Фото: tmz.com

Фото: tmz.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение Герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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