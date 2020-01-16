"Желание плотских утех!" "Слуга народа" повеселила украинцев пошлым нарядом в Раде

Народный депутат от партии "Слуга народа" Людмила Марченко удивила откровенным нарядом, в котором появилась в Верховной Раде.

Так, она была одета в майку в бельевом стиле. Свой образ Марченко дополнила удлиненным черным пиджаком и юбкой в горошек. Снимком нардепа поделился фотограф Ян Доброносов в своем Facebook.

Людмила Марченко Фото: gazeta1.com

Людмила Марченко Фото: facebook/yan.dobronosov

Под публикацией пользователи принялись комментировать модный образ Марченко. Они отметили, что он слишком "голый".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар пришла в Верховную Раду в светлом спортивном костюме. Ее наряд вызвал споры в сети.

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