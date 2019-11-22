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22 ноября • обновлено в 10:55
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Сколько зарабатывает прислуга Миддлтон: названа цифра

1.6т
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Домработница Антонелла, которая уже шесть лет работает у Кейт Миддлтон и принца Уильяма, не зарабатывает баснословных денег.

Как выяснил Daily Mail, годовая зарплата экономки - 23 тысячи фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Getty

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При этом юристы в Лондоне и врачи зарабатывают около 50 тысяч фунтов, а офисные сотрудники - примерно 25 тысяч.

В обязанности экономки королевской семьи входит контроль за уборкой дома, ведение бюджета, а также сообщается, что она часто готовит для Кейт и Уильяма итальянскую пасту.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Getty

За хорошую работу принц Уильям лично наградил Антонеллу Королевским викторианским орденом. Королева Виктория учредила его 1986 году, чтобы отмечать тех, кто предан монаршей семье.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперт по языку жестов Джуди Джеймс проанализировала язык тела Кейт Миддлтон и принца Уильма во время нового выхода, заявив, что супруги влюблены друг в друга, как и 8 лет назад.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Кейт Миддлтон Принц Уильям
Место
Великобритания
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