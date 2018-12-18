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Скандальная модель снялась голой в центре Ватикана: дерзкие фото

1.5тЧитать материал на украинском

Бельгийская модель Мариса Папен, известная своими скандальными выходками, снялась голой в центре Ватикана.

Так, Мариса и ее фотограф Джесси Уокер устроили интимную фотосессию с деревянным крестом неподалеку от собора Святого Петра. Об этом сообщает издание The Sun.

Скандальная модель снялась голой в центре Ватикана: дерзкие фото

По словам инсайдеров, свою непонятную страсть к фотосессиям в святых местах Мариса объяснила неприязнью к религиозным заведениям.

"Больше всего я не терплю религиозные институты. Все они бездушны и движимы деньгами", — высказалась модель.

Скандальная модель снялась голой в центре Ватикана: дерзкие фото
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Также отметим: на одном из снимков девушка была привязана к кресту, в то время как мужчина в белой одежде рисовал кровью крест на ее лбу.

Скандальная модель снялась голой в центре Ватикана: дерзкие фото
Скандальная модель снялась голой в центре Ватикана: дерзкие фото
Скандальная модель снялась голой в центре Ватикана: дерзкие фото

Вскоре Марису и Джесси поймали правоохранители. Их доставили в полицейский участок, допросили и задержали на 10 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная бельгийская модель Мариса Папен спровоцировала религиозный скандал, сфотографировавшись голой на фоне Стены Плача в Иерусалиме, Израиль.

Место
Ватикан
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