Шоу Victoria's Secret конец? Самые сексуальные наряды за всю историю

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году.

Так, свое решение они объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем. Об этом сообщает издание Fortune.

"Мы считаем, что важно развивать другие каналы взаимодействия с потенциальными покупателями Victoria’s Secret. Мы будем взаимодействовать с покупателями, но способами, по масштабам совсем не похожими на модный показ. Мы будем общаться с клиентами разными путями, включая социальные сети и другие каналы", — сказал Стью Бурдерфер, генеральный директор компании Victoria’s Secret L Brands.

Модели Victoria's Secret

Напомним, что шоу проводилось ежегодно на протяжении 25 лет, начиная с 1995 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку самых сексуальных нарядов за всю историю.

Адриана Лима, 2011

Кэндис Свейнпол, 2011

Доутзен Кроес, 2012

Адриана Лима, 2013

Даутцен Крус, 2014

Алессандра Амбросио, 2015 год

Синди Бруна, 2015

Жасмин Тукс, 2016

Тейлор Хилл, 2017

Жозефин Скривер, 2017

Кендалл Дженнер, 2018

Белла Хадид, 2018

Как ранее писал OBOZREVATEL, в рамках грандиозного fashion-шоу Victoria's Secret-2018 представили уникальный драгоценный бюстгальтер брэнда Fantasy Bra, стоимость которого составляла миллион долларов (27,9 млн гривен).

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