Главная Новости
9 марта • обновлено в 02:36
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Тарас Шевченко родился 206 лет назад: как Кобзарь стал легендой Украины

912
Читать материал на украинском

206 лет со дня рождения национального гения и духовного отца украинства Тараса Григорьевича Шевченко выпадает на 9 марта 2020 года. Кобзарь оставил в качестве наследства более 240 стихотворных произведений, и примерно 1200 различных картин.

Как жил и творил Тарас Шевченко, и как его наследство ценят сейчас в Украине – в материале OBOZREVATEL.

Автопортрет Тараса Шевченко

Автопортрет Тараса Шевченко

википедия

Биография Тараса Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области. Грамоте он учился, прислуживая у дяка-учителя, а у дьяков-художников в свою очередь Шевченко изучил и основы рисования.

Когда Шевченко было 24 года, художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский выкупили его из крепостничества за 45 килограммов серебра. Вскоре он стал студентом Академии искусств и параллельно учился в Брюллова.

Вернулся в Украину Кобзарь в 1844 году. В Киеве он присоединился к Кирилло-Мефодиевскому обществу. Из-за своей политической позиции Шевченко три года спустя был арестован и отправлен в ссылку, а царь Николай I своим личным указом запретил ему писать и рисовать.

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко

В 1857 году Шевченко вернулся из ссылки – сначала ему пришлось жить в Москве и Петербурге, но через два года поэт смог вернуться на родину. Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года. Его похоронили в Петербурге, но в тому же году перезахоронили на Чернечьей горе возле Канева.

Наследие Кобзаря

Тарас Шевченко является классиком украинской поэзии. Его сборник "Кобзарь", поэма "Гайдамаки" и поэтический цикл "Три года" известны во всем мире. При этом Шевченко активно выступал против угнетения украинского народа Российской империей – именно из-за этого он был отправлен в ссылку, что стоило ему не только карьеры, но и здоровья.

Не следует также забывать, что Шевченко является одним из известных украинских художников. Из-под его кисти вышло более тысячи различных художественных работ.

День рождения Тараса Шевченко: как Кобзарь стал легендой Украины

В современное время Шевченко стал одним из главных символов сначала украинской революции, а затем и сопротивления против российской агрессии. Его стихи цитировали активисты на баррикадах Евромайдана и украинские бойцы на Донбассе, его портретами украшали щиты Революции Достоинства и бронетехнику ВСУ.

Осовремененный Шевченко

Осовремененный Шевченко

Зеркало недели

Чтение памяти Тараса Шевченко

Именем Тараса Шевченко названо множество населенных пунктов, улиц, учебных заведений и других организаций Украины. В одном только Киеве есть четыре улицы Шевченко и бульвар Тараса Шевченко. Почти в каждом украинском городе есть памятник Кобзарю.

памятник Шевченко

памятник Шевченко

В области литературы ежегодно присваивается "Шевченковская премия" (Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко), ряд грантов и стипендий названы в честь Тараса Шевченко. Кобзарь изображен на купюре номиналом в сто гривен, и нескольких памятных монетах.

Ежегодно в день рождения Тараса Шевченко по всей Украине проходят публичные мероприятия, открытые уроки и выставки в школах и вузах. Традицией является возложение цветов к памятникам Кобзарю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинские ученые вырастили портрет Шевченко, который виден даже из космоса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Так как Шевченко стал легендой-то? Статья задала вопрос, но ответа в ней я не нашёл. Что ж, отвечу сам: легендой Тараса Григорьевича сделала советская власть. Да-да. Именно при СССР его "Кобзарь" начали издавать огромными тиражами, изучать творчество в школах и популяризировать на всём огромном пространстве от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Баку. И юбилеи отмечались, и монеты к памятным датам выпускались, и фильмы снимали, и в театрах пьесы шли.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги