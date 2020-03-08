Тарас Шевченко родился 206 лет назад: как Кобзарь стал легендой Украины

206 лет со дня рождения национального гения и духовного отца украинства Тараса Григорьевича Шевченко выпадает на 9 марта 2020 года. Кобзарь оставил в качестве наследства более 240 стихотворных произведений, и примерно 1200 различных картин.

Как жил и творил Тарас Шевченко, и как его наследство ценят сейчас в Украине – в материале OBOZREVATEL.

Автопортрет Тараса Шевченко википедия

Биография Тараса Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области. Грамоте он учился, прислуживая у дяка-учителя, а у дьяков-художников в свою очередь Шевченко изучил и основы рисования.

Когда Шевченко было 24 года, художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский выкупили его из крепостничества за 45 килограммов серебра. Вскоре он стал студентом Академии искусств и параллельно учился в Брюллова.

Вернулся в Украину Кобзарь в 1844 году. В Киеве он присоединился к Кирилло-Мефодиевскому обществу. Из-за своей политической позиции Шевченко три года спустя был арестован и отправлен в ссылку, а царь Николай I своим личным указом запретил ему писать и рисовать.

Тарас Шевченко

В 1857 году Шевченко вернулся из ссылки – сначала ему пришлось жить в Москве и Петербурге, но через два года поэт смог вернуться на родину. Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года. Его похоронили в Петербурге, но в тому же году перезахоронили на Чернечьей горе возле Канева.

Наследие Кобзаря

Тарас Шевченко является классиком украинской поэзии. Его сборник "Кобзарь", поэма "Гайдамаки" и поэтический цикл "Три года" известны во всем мире. При этом Шевченко активно выступал против угнетения украинского народа Российской империей – именно из-за этого он был отправлен в ссылку, что стоило ему не только карьеры, но и здоровья.

Не следует также забывать, что Шевченко является одним из известных украинских художников. Из-под его кисти вышло более тысячи различных художественных работ.

В современное время Шевченко стал одним из главных символов сначала украинской революции, а затем и сопротивления против российской агрессии. Его стихи цитировали активисты на баррикадах Евромайдана и украинские бойцы на Донбассе, его портретами украшали щиты Революции Достоинства и бронетехнику ВСУ.

Осовремененный Шевченко Зеркало недели

Чтение памяти Тараса Шевченко

Именем Тараса Шевченко названо множество населенных пунктов, улиц, учебных заведений и других организаций Украины. В одном только Киеве есть четыре улицы Шевченко и бульвар Тараса Шевченко. Почти в каждом украинском городе есть памятник Кобзарю.

памятник Шевченко

В области литературы ежегодно присваивается "Шевченковская премия" (Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко), ряд грантов и стипендий названы в честь Тараса Шевченко. Кобзарь изображен на купюре номиналом в сто гривен, и нескольких памятных монетах.

Ежегодно в день рождения Тараса Шевченко по всей Украине проходят публичные мероприятия, открытые уроки и выставки в школах и вузах. Традицией является возложение цветов к памятникам Кобзарю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинские ученые вырастили портрет Шевченко, который виден даже из космоса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся