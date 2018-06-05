Звезду Playboy задержали за проституцию в другой стране: девушке грозит депортация

В одном из элитных отелей Москвы была задержана украинская модель, обладательница титула "Красотка месяца" по версии журнала Playboy Виталия Галлямова.

Девушку уличили в занятиях проституцией, за что теперь ей грозит депортация из России. Сама Виталия призналась, что вынуждена торговать любовью из-за тяжелых обстоятельств в жизни, пишет Life.Ru.

Так, по словам модели, ее успешная карьера резко завершилась, так как сейчас в этой индустрии очень высокая конкуренция. Она рассталась со своим возлюбленным, который был весьма обеспеченным человеком, и вынуждена воспитывать самостоятельно двоих маленьких детей.

Виталия Галлямова Life.Ru

Потребность в средствах для существования, а также привычка "жить на широкую ногу" вынудили Виталию стать элитной путаной и оказывать обеспеченным мужчинам услуги интимного характера за деньги. Девушка получала за час работы около 20 тысяч рублей (примерно 8,5 тысяч гривен).

Виталия Галлямова Life.Ru

За занятием сексом ее поймали общественники, которые и обратились в правоохранительные органы. Теперь Галлямова будет вынуждена выплатить штраф, а также ей грозит депортация из РФ с дальнейшим запретом на въезд в страну сроком на 5 лет.

Виталия Галлямова Life.Ru

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