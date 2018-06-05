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Звезду Playboy задержали за проституцию в другой стране: девушке грозит депортация

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В одном из элитных отелей Москвы была задержана украинская модель, обладательница титула "Красотка месяца" по версии журнала Playboy Виталия Галлямова.

Девушку уличили в занятиях проституцией, за что теперь ей грозит депортация из России. Сама Виталия призналась, что вынуждена торговать любовью из-за тяжелых обстоятельств в жизни, пишет Life.Ru.

Так, по словам модели, ее успешная карьера резко завершилась, так как сейчас в этой индустрии очень высокая конкуренция. Она рассталась со своим возлюбленным, который был весьма обеспеченным человеком, и вынуждена воспитывать самостоятельно двоих маленьких детей.

Виталия Галлямова

Life.Ru

Потребность в средствах для существования, а также привычка "жить на широкую ногу" вынудили Виталию стать элитной путаной и оказывать обеспеченным мужчинам услуги интимного характера за деньги. Девушка получала за час работы около 20 тысяч рублей (примерно 8,5 тысяч гривен).

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Виталия Галлямова

Life.Ru

За занятием сексом ее поймали общественники, которые и обратились в правоохранительные органы. Теперь Галлямова будет вынуждена выплатить штраф, а также ей грозит депортация из РФ с дальнейшим запретом на въезд в страну сроком на 5 лет.

Виталия Галлямова

Life.Ru

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Великобритания Синди Мур превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций.

Объект
Playboy
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