Женщина занялась сексом перед погребением: ученые сделали странную находку

По обычаю древних викингов женщину могли похоронить рядом с мужчиной, а перед погребением с ней занимались сексом все приближенные к умершему.

О данной традиции рассказал историк Йельского университета, США Андерс Уинрот, передает Die Welt.

"От арабского чиновника Ахмада ибн Фадлана сохранилось описание погребального ритуала, который он в десятом столетии наблюдал у русов, викингов, создавших на Руси огромную империю, платившую им дань. Согласно ему, лодку вытащили на сушу и на "венецианской парче" уложили на ней важного умершего. Одна из рабынь согласилась отправиться на тот свет вместе со своим господином. После этого приближенные вождя по очереди совершали с ней половой акт, заверяя: "Скажи своему господину, что я сделал это только из любви к тебе (твоему господину)", – поясняя ученый.

Уинрот добавил, что завершался данный ритуал очень жестоким убийством женщины.

"Наконец, пришла "уродливая женщина" по прозвищу "ангел смерти" и "несколько раз вонзила ей между ребер" кинжал, в то время как "мужчины душили ее веревкой, пока она не умерла", – пересказал ученый древний обычай.

О данном обычае археологи рассказали после того, как нашли несколько норвежских кораблей из раннего средневековья, свидетельствующие о таинственном погребальном ритуале.

Научное исследование

"В поселении Виньера в 500 км к северо-западу от Осло они наткнулись на два погребальных корабля, захоронения были произведены с интервалом примерно в 100 лет. Лодка, в которой была погребена женщина, была помещена в более крупную лодку погребенного до этого мужчины. Для того, чтобы захоронить женщину, могила мужчины была аккуратно раскопана. Мужчина был погребен вместе со своим щитом и мечом, а женщину похоронили в лучшей одежде и украшениях", – поясняли ученые.

По мнению археологов такому погребению может быть несколько причин. Мужчина и женщина могли быть родственниками и представителями знати, ведь изготовление кораблей было чрезвычайно трудным и затратным.

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Исследователи напомнили, что в 1904 было найдено погребение, что служило могилой для двух женщин, одной из которых было от 60 до 70 лет, а другая была значительно моложе. Возможно, это была ее рабыня или служанка, отправившаяся на тот свет со своей богато госпожой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что регулярное занятие сексом может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп.

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