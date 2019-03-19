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Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила видео в сеть

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Жительница Болгарии Зейнеп Галибова сняла эротическое видео и случайно выставила его на всеобщее обозрение.

Как сообщает The Sun, женщина записала откровенный ролик для своего мужа, который в настоящее время работает в Великобритании. Она по ошибке опубликовала файл в "историях" в своем Facebook-аккаунте.

Отмечается, что на профиль Зейнеп было подписано около двух тысяч человек — они были шокированы увиденным. Ее 20-летний сын заявил, что не вернется домой в ближайшие годы, так как крайне смущен поступком матери.

Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила видео в сеть

Фото: The Sun

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Также супруг женщины был расстроен произошедшим и несколько дней с ней не разговаривал. Известно, что Галибова тяжело переживает инцидент и обратилась за помощью к близким друзьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили эротические снимки модели Алессандры Амбросио. На фото она позировала полностью обнаженной.

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