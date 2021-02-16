ЗАГС в отделении милиции и штрафы за развод: как строились семьи в СССР

В начале 30-х годов в СССР был так называемый идеал семьи, который ассоциировался с культом отца и многодетностью.

О том, чтобы говорить или исследовать тему сексуальности, не могло быть и речи. А в марте 1934 года начали вести уголовное преследование представителей сексуальных меньшинств. Главным инициатором данного закона был Генрих Ягода – российский революционер, советский государственный и политический деятель, пишет Ukrinform.

ЗАГСы также находились в подчинении НКВД, большинство из них были расположены в местных отделениях милиции.

В 1936 году под запрет попадают аборты – за них могли отправить в ГУЛАГ или осудить.

Расторгнуть брак в 30-х годах тоже было непросто. Для этого необходимо заплатить штраф. Например, если развод первый, то платишь 50 рублей, если же второй или третий – 150 или 300 соответственно. Причем процедура выглядела не очень приятно: приглашались свидетели, местная газета в обязательном порядке давала заметку об этом.

8 июля 1944 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому с мужчин снималась ответственность за случайные половые акты. Дети, рожденные от такого родителя, лишались права на усыновление и получение алиментов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нищий СССР на старых фотографиях. Фотоподборки реальной жизни в СССР чаще всего делали профессиональные советские фотографы в свободное от основной работы время, и смогли их показать широкой аудитории только в последние годы Советского Союза.