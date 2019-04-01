Выяснилась неожиданная опасность секса

Секс в воде хоть и является разнообразием для отношений, но не является безопасным для здоровья.

Как сообщила уролог Дарья Чернышева для "24 Здоровье", каждый половой акт – это повышение риска развития цистита у женщины, а соответствующее занятие в воде с микроорганизмами – это больший шанс получить заболевание.

Не предохраняет от беременности

По словам специалиста, вода не смывает все сперматозоиды и не защищает от получения инфекций, передающихся половым путем. Поэтому не стоит забывать о защите.

"Кто как представляет себе использование презерватива под водой? Несмотря на то, что это очень "скользко", так еще и не слишком надежно. Все потому, что хлорка, всякие моющие средства и масла (от загара, например) могут разрушать материал презерватива", – рассказала уролог.

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Она уточнила, что вода смывает естественную смазку, что приводит к относительной сухости влагалища и дополнительным травмам слизистых оболочек.

Что делает соленая вода

Как минимум она приводит к неприятным ощущениям без геля-смазки на основе силикона. Более того, половой акт в морской воде приводит к микротрещинам, которые в свою очередь являются прямым путем для инфекций.

По словам уролога, такие эксперименты подходят только постоянным партнерам, которые используют гормональные контрацептивы или спирали.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно специалисты пришли к выводу, что регулярный просмотр порно в подростковом возрасте негативно влияет на отношения в будущем. Они объяснили, почему так происходит.

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