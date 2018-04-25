Выставившая на продажу свою девственность модель раскрыла подробности "сделки"

Румынская модель Александра Хефрен, которая ранее выставила свою девственность на продажу за 850 тысяч фунтов, а потом якобы сумела продать ее более, чем за 2,3 миллиона евро, рассказала о подробностях сделки.

Александра сначала рассказывала, что продала невинность на аукционе в марте 2017 года. Он был устроен ради пиара эскорт-агентства Cinderella Escorts. Интересно, что ранее свое решение девушка мотивировала нежеланием "дарить девственность тому, кто может бросить", пишет Life.Ru.

Только спустя год после "сделки" Александра призналась, что никакой продажи не было, а вся история была обманом ради рекламы эскорт-агентства.

Александра Хефрен Unilad

И действительно, после того, как о модели написали в СМИ, в агентство обратились сотни девушек, которые захотели пойти по ее стопам. Впрочем, в самой компании заявили, что аукцион был настоящим, а Александру пришлось выгнать, поскольку она нарушила их главное правило - у девушки был бойфренд.

Именно после Хефрен пошла волна объявлений о продаже девственности. Владелец агентства рассказал, что получал около тысячи предложений в день, 600 из которых - это девушки, желающие работать в эскорте, остальные - девственницы. Однако, по информации некоторых СМИ, мужчина таким образом заманивал их в бордель, расположенный в Афинах.

"Владелец агентства прислал мне статьи о нем и сказал, что я должна прочитать их. Потом предложил мне стать высококлассной эскортницей. Одна из его девушек якобы зарабатывала $9 тысяч, но это была ложь. За одного клиента она получала €100, я - еще меньше", - рассказала Александра.

"Другая пострадавшая поделилась, что женщины, попавшие в этот бордель, обслуживают по восемь мужчин за ночь, каждый из которых платит €50. При этом 50% от суммы забирает Cinderella Escorts", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", португальская модель собирается продать свою девственность по самой высокой цене в мире на сегодняшний день, чтобы отправиться в кругосветное путешествие.