Втайне от жены: британец стал отцом 80 детей благодаря донорству

62-летний британец, бывший учитель математики по имени Клайв, на протяжении нескольких лет втайне от жены был донором спермы. Благодаря донорству он стал отцом 80 детей, 14 из которых еще находятся в утробе.

Донор спермы из Великобритании признался, что долгое время не решался рассказать супруге о своем занятии. У него самого трое детей и девять внуков. Он сдавал генетический материал с 2013 года и до последнего сознательно скрывал это от жены, пишет издание Daily Mail.

По словам Клайва, его жена не слишком счастлива, узнав про столь странное "хобби" своего супруга, но он не собирается бросать донорство, пока не "доведет число детей до определенного количества".

Клайв - "отец" нескольких десятков детей Daily Mail

"Я ей не лгал, а просто не говорил. Однажды я специально оставил ей свой телефон, чтобы она все узнала", - признался мужчина.

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Интересно, что британца могут заставить платить алименты, поскольку он занимается донорством через не лицензированные государством клиники.

Британец не воспользовался услугами легальных клиник, так как они отказывались принимать генетический материал у мужчин старше 35 лет. Однако Клайву так хотелось быть донором, что он разместил объявление о продаже спермы в Facebook, и девушки начали сами ему писать. Мужчина указал, что здоров, увлекается спортом и готов по требованию пройти осмотр у врача.

"Очень жаль, что я не могу показать вам фотографии семей, у которых появились дети благодаря мне. Я вижу, сколько счастья им принес ребенок. Все эти семьи разные, и где-то две трети из них - однополые", подытожил донор.

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