Ответы на самые интригующие вопросы о секс-игрушках: что в тренде, как выбрать и есть ли опасность

Выйти за рамки привычного и отправиться в секс-шоп – для многих это буквально восхождение на гору Эверест. Для кого-то тема удовлетворения остается табу, для других же – это удобный способ разнообразить свою половую жизнь как с партнером, так и соло.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL секс-коуч Юлия Гайворонская рассказала, какие гаджеты в тренде и как правильно выбрать секс-игрушку для удовольствия. А сексолог и клинический психолог Наталия Козлова поделилась мнением, почему об этих устройствах принято молчать и может ли использование секс-игрушек повлечь за собой психологическую травму.

Использование секс-игрушек: мнение психолога-сексолога Наталии Козловой

1. Секс-игрушки не только для удовлетворения, но и для изучения своего тела.

Существует некий миф о том, что секс-игрушки могут быть вредны. Якобы они снижают чувствительность, что в итоге приводит к полному отсутствию сексуальной жизни в классическом ее понимании. Подобные страхи абсолютно неоправданы, ведь многие предметы из секс-шопов рекомендуют даже врачи. Если вспомнить фильм "Без истерик", можно с твердостью сказать, что еще в далекие времена с помощью стимуляции интимной зоны лечили так называемую "истерию". А с появлением первых вибраторов их популярность возросла до небес.

Эти гаджеты используют не только для того, чтобы разнообразить секс в паре, но и чтобы изучить себя и свое тело. А уже дальше этими знаниями вы сможете делиться со своим партнером, что существенно улучшит ваше взаимопонимание в постели.

Модные гаджеты для удовлетворения. Depositphotos

2. Секс-игрушки полезны для здоровья

Презервативы потолще или смазка с пролонгирующим действием могут быть полезны при преждевременной эякуляции. При лечении проблем с эрекцией можно использовать вакуумную помпу. А если у мужчины есть вопросы к размеру своего пениса – выбрать насадки или, наоборот, ограничительные кольца. Что же касается женщин – при помощи вибратора лечат такое заболевание, как вагинизм (судорожное сокращение мышц влагалища и тазового дна, что делает невозможным для женщины участие в варианте классического секса).

Также для женщин полезным будет использование вагинальных шариков. Это поможет укрепить мышцы влагалища и пробудить чувственность. Их в том числе активно применяют, чтобы привести мышцы в тонус после рождения ребенка, или же укрепить мышечную ткань тазового дна до родов, вместе с упражнениями Кегеля.

А вот если женщина испытывает проблемы с получением оргазма, зажата или сложно возбуждается – ей можно рекомендовать вакуумно-волновые стимуляторы.

3. Секс-игрушки беременным: можно или нельзя

Во время беременности нужно делать все осторожно и с умом. Доктор, который ведет вашу беременность, должен предупреждать о рисках. Если у вас есть угроза выкидыша или же плацента расположена слишком низко – на какое-то время нужно воздержаться от эротических игр. А когда все в порядке и ваш гинеколог дает "зеленый свет" – можете полноценно жить сексуальной жизнью. Очень важно в этот период следить за гигиеной игрушек и выбирать их только из безопасных материалов. Старайтесь не использовать слишком глубокие и резкие гаджеты.

Применяя клиторальные стимуляторы, следует помнить, что в момент оргазма может возникать сокращение матки, поэтому при любых непредвиденных ситуациях (это может быть боль или кровянистые выделения), следует обратиться к врачу.

Очень важно помнить, что нельзя использовать игрушку одновременно для анального и вагинального секса. Бактерии из кишечника могут попасть во влагалище и вызвать заболевание.

Секс-игрушки: как выбрать. Depositphotos

4. Не стоит молчать о сексе – эра СССР прошла

Давайте вспомним, как наши люди реагируют на само слово "секс", особенно старшее поколение. Это слово их вгоняет в краску, им хочется исчезнуть или убежать. А что, если сказать слова "пенис" или "вагина"? Мы зажимаемся еще больше, а ведь это такие же наши органы, как и все остальные. Стыд пронизывает все тело насквозь, ведь в СССР секса не было. А если и был, то глубокой ночью под одеялом. На самом деле, это миф – но это уже совсем другая история.

Так вот, такие люди никогда не зайдут в секс-шоп, а если и зайдут, то сгорят там со стыда. Большинство до сих пор считает, что секс-игрушки используют либо извращенцы, либо те, кого никто не ждет дома. Все это происходит из-за отсутствия у наших людей полового и сексуального воспитания. В некоторых странах этот предмет давно введен в школах как обязательный.

5. Секс-игрушки не нанесут психологическую травму, если вы здоровая и зрелая личность

Может ли использование секс-игрушек повлечь за собой психологическую травму? Я думаю, что нет. Если вы психически здоровый человек, зрелая личность – вам это не грозит.

Если же мы говорим о подобной травме через сексуальные извращения, которые для вас неприемлемы, или насилие – это может оставить след.

Партнеры во время близости. Depositphotos

Все о трендах и как выбрать гаджет для удовольствия: мнение секс-коуча Юлии Гайворонской

1. В тренде многофункциональность

Сейчас большую популярность набирают секс-игрушки, которые сопряжены с телефоном и работают на расстоянии, могут поддерживать видео-чат. Многие выбирают многофункциональные гаджеты – их можно применять не только по одному значению.

Для мужчин – это мастурбаторы, которые, к примеру, сужают и вибрируют с голосом или же выполнены из мягких материалов с подогревом, вибрацией и сужением. И даже существуют мастурбаторы, которые двигаются. Есть и такие, которые напоминают чем-то виртуальную реальность: телефоном ты контролируешь, что происходит в очках.

2. Выбирайте секс-игрушку исходя из ваших предпочтений

Чтобы выбрать гаджет, нужно поставить себе вопрос: как будет использовать игрушка и для кого – для себя или для совместного использования. Мужчины, к примеру, выбирают секс-игрушку для: тренировки выносливости, командировки, стимуляции простаты, продления полового акта или чтобы доставить клиторальный оргазм партнерше.

Для женщины нужно понимать: какой размер, где будет использовать (в путешествии, дома), из какого материала, должен ли гаджет работать на суше или под водой, это устройство с функциями нового поколения или нет.

Как ухаживать за секс-игрушками: советы специалистов. Depositphotos

3. Секс-игрушка – это не замена партнера

Использование игрушек все чаще сводится к суррогату, то есть они, как костыль, – это дополнение, которое не может заменить ни в коем случае ни мужчину, ни женщину. Потому что прежде всего сексуальный контакт нужен для вступления в психосоматическое партнерство, для желания быть не одному, чтобы делить себя с кем-то, быть принятым и понятым.

Секс-игрушки не будут лишними в паре. К примеру, многие не хотят заниматься оральным сексом, это может сделать игрушка. Секс-гаджеты в паре – это помощники для добавления перчинки и разнообразия. Их необязательно использовать в каждом сексе – лишь когда будет желание попробовать что-то новое и поиграть.

4. Выбирайте секс-игрушки из качественного материала

Могут навредить гаджеты, если они сделаны из латекса или материала, который не предназначен для использования в интимных зонах. Это должен быть медицинский силикон, который безопасен для нашего тела. Есть и сверхмощные устройства, игры с которыми могут вызвать онемение клитора до нескольких часов.

Секс-игрушки: вопросы к сексологу и психологу. Depositphotos

5. Выбор гаджета для удовольствия новичкам: сколько стоит секс-игрушка

Для знакомства новички выбирают смазки, вибратор, лубриканты для орального секса, улучшения чувствительности, для охлаждения, эрекции. Очень часто пары берут игрушки для стимуляции клитора или специальные массажеры. Начинающим лучше выбирать простые гаджеты, которые в принципе дадут понимание того, что в этом нет ничего зазорного: использовать такой предмет для удовлетворения. В среднем секс-игрушку можно купить от 10 тыс. гривен – перезаряжаемую, водонепроницаемую и с качественного материала.

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