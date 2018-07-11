МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

ВОЗ объявила сексуальную зависимость психическим расстройством

4.8тЧитать новость на украинском

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила сексуальную зависимость психическим расстройством.

"Так называемое компульсивное расстройство сексуального поведения определяется как неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую не получают никакого удовольствия от интимной близости, говорится в докладе ВОЗ", - передает Daily Mail.

Для постановки диагноза пациенты должны не менее полугода страдать от нарушения и испытывать существенные переживания из-за своей зависимости, уточняется в статье.

По данным доктора Валери Вун из Королевского колледжа психиатров, в Великобритании сексуальной зависимостью страдают 2-4% населения. В США - 3-6%.

Она прокомментировала: "Это поведение, как правило, скрывается как постыдное, и сексуально зависимые люди зачастую не заявляют о себе. Внесение в список ВОЗ - это отличный шаг для пациентов, поскольку это позволяет им осознать, что они сталкиваются с проблемой. Это выводит сексуальную зависимость из тени, и они могут обратиться за помощью в ее лечении".

Новости
Секс и эксперименты: как рассказать партнеру о тайных желаниях

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о плюсах и минусах секса втроем - самой распространенной фантазии мужчин и женщин.

Объект
Секс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги