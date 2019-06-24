ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ШоуКияни

/Блоги - Секс

Влада Березянская
Влада Березянская
Психолог, сексологВсе статьи автора

Секс по дружбе: одна главная причина и два варианта развития ситуации

4.1т

Секс между мужчиной и женщиной, которые просто дружат – это однозначный выход на скользкую дорожку и одна из распространённых ситуаций, с которыми ко мне обращаются как женщины, так и мужчины.

Я не могу сказать, кто делает это чаще, потому что и он, и она порой становятся жертвами обстоятельств, но точно знаю, почему это происходит и каковы сценарии секса по дружбе. Своими мыслями сегодня с удовольствием поделюсь с читателями.

Новости
У мужа появилась любовница: как грамотно себя вести?

Тот, кто больше заинтересован в близости – сделает первый шаг!

Кто-то из мудрейших сказал: "Дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом", а американские психологи позже дополнили её своим исследованием. Согласно этим данным, 94% американцев признались, что могут влюбиться в друга/подругу. Это то, что действительно может быть, особенно учитывая тот факт, что мужчина никогда или почти никогда не будет дружить с непривлекательной для него женщиной, а женщина не выберет в друзья неинтересного для неё мужчину.

Другой вопрос: сколько времени продлится эта дружба, и кто же пробьёт сооруженный барьер? Вот это самое интересное, потому что первый шаг всегда сделает тот, кто больше всего в этом заинтересован; тот, кто сильнее чувствует притяжение; тот, кто осознанно или неосознанно пришёл к тому, что быть её другом/его подругой уже немыслимо, что ему/ей срочно нужен выход на новый уровень, на сближение.

Новости
Ошибки мужчины в сексе: на что жалуются женщины

Редко, когда это скрыто из поля зрения его/её предмета заинтересованности или даже обожания. Ведь 85% информации мы получаем невербально. Другой вопрос, что просто не хотим замечать тех взглядов, той симпатии и поступков, которые совершаются для нас. В моей практике был случай, когда девушка своего друга могла попросить, допустим, приехать и помочь ей решить проблемы с машиной, и он всегда к ней летел, несмотря на то, что находился в других отношениях. Этот факт, конечно, тревожил ту его избранницу, но сам парень ничего особенного в том, чтобы поехать и помочь своей подруге – не видел. А это уже была симпатия, и не просто дружеская.

Новости
Прощение после измены: как жить дальше?

Справедливости ради стоит сказать, что девушки симпатией своего друга очень умело пользуются. Они её как будто не замечают, но помощь всегда принимают. Эта история длиною в полтора года. Почему я называю именно этот промежуток времени?

Дело в том, что максимальное сближение мужчины и женщины происходит именно в эти полтора года, это именно тот период, когда гормональный фон достигает своего апогея. Если за это время близости не произошло – её может уже и не быть. Если же она случилась – значит, кто-то один или оба были в этом заинтересованы, значит, звёзды наконец-то сошлись правильно. Это и есть основная и единственная причина близости между друзьями. Их симпатия, их желание быть вместе не только на уровне общения подтолкнуло обоих к сексу. Другой – просто не существует!

Новости
Сколько должно быть секса в паре? Начало отношений, через год и 10 лет

Случайного секса между друзьями - не бывает!

А как же случайный секс между лучшими друзьями? Представляю сейчас ваши картинки в голове, ваши образы, ваши представления о том, что кто-то к кому-то традиционно зашёл в гости, что вы устроились друг напротив друга с бокалами, и что кто-то из вас начал сетовать на полное отсутствие или паузу в личной и интимной жизни.

Предчувствуя ваши вопросы, скажу: не бывает! Случайного секса – не бывает! Он в любом случае чем-то обусловлен. А в данном - ещё и дополнен алкоголем. Раскрою вам секрет. Когда мы позволяем себе расслабиться с помощью спиртного, выключаем у себя так называемого контролирующего родителя. Т.е. мы избавляемся от своих внутренних ограничений, мы уходим в плен своих желаний, своих фантазий. Если в момент, когда вы сидите рядом со своим другом, когда вы общаетесь, ваше единственное желание – прикоснуться к нему, обнять и поцеловать его, вы так и сделаете. Потому что это ваше искренние желание, ваша искренняя эмоция. В какой-то момент вам уже будет всё равно, а что же будет дальше. Потому что у вас есть только “сейчас”. И в этом “сейчас” рядом с вами находится человек, который давно уже стал ближе и роднее; человек, от которого вы давно уже получаете ту поддержку, ту заботу, то внимание и понимание, о котором давно мечтали.

Новости
Гармоничный секс в паре: признаки того, что не все в порядке

Осторожно, или Два варианта сценария секса по дружбе

Находиться в плену эмоций, в плену желания – это, конечно, очень здорово, очень сладко, но как бы горько не получилось потом! В этом моменте мне хочется обратить ваше внимание на главное преимущество и главный недостаток секса между друзьями.

Преимущество состоит в том, что вступая в интимную связь с другом – вы как будто оказываетесь на тропе, которую вроде бы знаете. Вы же знаете своего друга, вы же знаете, как вам интересно и хорошо с ним в общении, вы можете быть в нём уверены как в партнёре, в том, что ваш секс будет безопасным, более того, он может стать даже прекрасным, ведь вы так здорово ладите друг с другом. Но у этой тропы есть и недостаток – вы можете быть не в курсе истинных мотивов друга. Вы не можете знать наверняка, хочет он с вами отношений или ему просто нужен секс. Здесь важно понимать, что секс для мужчины может быть чисто физиологическим контактом, а для женщины это всегда эмоциональная привязанность.

Поэтому, чтобы потом кому-то из вас не было очень больно, важно “вскрыть” все возможные последствия дружеского секса, важно понять и осознать, какую цель преследует каждый из вас. Почему вы этого хотите? Потому что реально чувствуете друг к другу нечто большее, чем просто дружбу, или кто-то из вас хочет просто внести краски в свою серую сексуальную жизнь. Важно, чтобы в этом вопросе ваши цели совпадали, потому что иначе будут последствия.

Новости
Женщины любят секс

В этом месте как раз “всплывают” те два варианта сценария секса по дружбе:

- 1 вариант: после случившейся близости вы понимаете, что не можете не перейти на новый уровень отношений и начинаете существовать уже как пара;

- 2 вариант: дружбе, как и любым другим вашим совместным отношениям, приходит конец!

О первом варианте развития ситуации можно только мечтать, второй – просто разрушительный. Прежде чем вступать в сексуальные отношения с другом, подумайте об этом, взвесьте все “за” и “против”, обсудите!

Будьте рассудительны! Слушайте не только своё сердце и своё тело, слушайте свой разум!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Влада БерезянскаяВлада Березянская
Место
Украина
Тег
Секс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel