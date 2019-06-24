Секс между мужчиной и женщиной, которые просто дружат – это однозначный выход на скользкую дорожку и одна из распространённых ситуаций, с которыми ко мне обращаются как женщины, так и мужчины.

Я не могу сказать, кто делает это чаще, потому что и он, и она порой становятся жертвами обстоятельств, но точно знаю, почему это происходит и каковы сценарии секса по дружбе. Своими мыслями сегодня с удовольствием поделюсь с читателями.

Тот, кто больше заинтересован в близости – сделает первый шаг!

Кто-то из мудрейших сказал: "Дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом", а американские психологи позже дополнили её своим исследованием. Согласно этим данным, 94% американцев признались, что могут влюбиться в друга/подругу. Это то, что действительно может быть, особенно учитывая тот факт, что мужчина никогда или почти никогда не будет дружить с непривлекательной для него женщиной, а женщина не выберет в друзья неинтересного для неё мужчину.

Другой вопрос: сколько времени продлится эта дружба, и кто же пробьёт сооруженный барьер? Вот это самое интересное, потому что первый шаг всегда сделает тот, кто больше всего в этом заинтересован; тот, кто сильнее чувствует притяжение; тот, кто осознанно или неосознанно пришёл к тому, что быть её другом/его подругой уже немыслимо, что ему/ей срочно нужен выход на новый уровень, на сближение.

Редко, когда это скрыто из поля зрения его/её предмета заинтересованности или даже обожания. Ведь 85% информации мы получаем невербально. Другой вопрос, что просто не хотим замечать тех взглядов, той симпатии и поступков, которые совершаются для нас. В моей практике был случай, когда девушка своего друга могла попросить, допустим, приехать и помочь ей решить проблемы с машиной, и он всегда к ней летел, несмотря на то, что находился в других отношениях. Этот факт, конечно, тревожил ту его избранницу, но сам парень ничего особенного в том, чтобы поехать и помочь своей подруге – не видел. А это уже была симпатия, и не просто дружеская.

Справедливости ради стоит сказать, что девушки симпатией своего друга очень умело пользуются. Они её как будто не замечают, но помощь всегда принимают. Эта история длиною в полтора года. Почему я называю именно этот промежуток времени?

Дело в том, что максимальное сближение мужчины и женщины происходит именно в эти полтора года, это именно тот период, когда гормональный фон достигает своего апогея. Если за это время близости не произошло – её может уже и не быть. Если же она случилась – значит, кто-то один или оба были в этом заинтересованы, значит, звёзды наконец-то сошлись правильно. Это и есть основная и единственная причина близости между друзьями. Их симпатия, их желание быть вместе не только на уровне общения подтолкнуло обоих к сексу. Другой – просто не существует!

Случайного секса между друзьями - не бывает!

А как же случайный секс между лучшими друзьями? Представляю сейчас ваши картинки в голове, ваши образы, ваши представления о том, что кто-то к кому-то традиционно зашёл в гости, что вы устроились друг напротив друга с бокалами, и что кто-то из вас начал сетовать на полное отсутствие или паузу в личной и интимной жизни.

Предчувствуя ваши вопросы, скажу: не бывает! Случайного секса – не бывает! Он в любом случае чем-то обусловлен. А в данном - ещё и дополнен алкоголем. Раскрою вам секрет. Когда мы позволяем себе расслабиться с помощью спиртного, выключаем у себя так называемого контролирующего родителя. Т.е. мы избавляемся от своих внутренних ограничений, мы уходим в плен своих желаний, своих фантазий. Если в момент, когда вы сидите рядом со своим другом, когда вы общаетесь, ваше единственное желание – прикоснуться к нему, обнять и поцеловать его, вы так и сделаете. Потому что это ваше искренние желание, ваша искренняя эмоция. В какой-то момент вам уже будет всё равно, а что же будет дальше. Потому что у вас есть только “сейчас”. И в этом “сейчас” рядом с вами находится человек, который давно уже стал ближе и роднее; человек, от которого вы давно уже получаете ту поддержку, ту заботу, то внимание и понимание, о котором давно мечтали.

Осторожно, или Два варианта сценария секса по дружбе

Находиться в плену эмоций, в плену желания – это, конечно, очень здорово, очень сладко, но как бы горько не получилось потом! В этом моменте мне хочется обратить ваше внимание на главное преимущество и главный недостаток секса между друзьями.

Преимущество состоит в том, что вступая в интимную связь с другом – вы как будто оказываетесь на тропе, которую вроде бы знаете. Вы же знаете своего друга, вы же знаете, как вам интересно и хорошо с ним в общении, вы можете быть в нём уверены как в партнёре, в том, что ваш секс будет безопасным, более того, он может стать даже прекрасным, ведь вы так здорово ладите друг с другом. Но у этой тропы есть и недостаток – вы можете быть не в курсе истинных мотивов друга. Вы не можете знать наверняка, хочет он с вами отношений или ему просто нужен секс. Здесь важно понимать, что секс для мужчины может быть чисто физиологическим контактом, а для женщины это всегда эмоциональная привязанность.

Поэтому, чтобы потом кому-то из вас не было очень больно, важно “вскрыть” все возможные последствия дружеского секса, важно понять и осознать, какую цель преследует каждый из вас. Почему вы этого хотите? Потому что реально чувствуете друг к другу нечто большее, чем просто дружбу, или кто-то из вас хочет просто внести краски в свою серую сексуальную жизнь. Важно, чтобы в этом вопросе ваши цели совпадали, потому что иначе будут последствия.

Новости Женщины любят секс

В этом месте как раз “всплывают” те два варианта сценария секса по дружбе:

- 1 вариант: после случившейся близости вы понимаете, что не можете не перейти на новый уровень отношений и начинаете существовать уже как пара;

- 2 вариант: дружбе, как и любым другим вашим совместным отношениям, приходит конец!

О первом варианте развития ситуации можно только мечтать, второй – просто разрушительный. Прежде чем вступать в сексуальные отношения с другом, подумайте об этом, взвесьте все “за” и “против”, обсудите!

Будьте рассудительны! Слушайте не только своё сердце и своё тело, слушайте свой разум!

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