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Яна Франк
Яна Франк
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Виртуальный секс - измена?

3.7т

Здравствуйте уважаемая Яна,

большое спасибо за блог и за рубрику, и всего всего самого наилучшего для вас и всей вашей семьи.

Пишу я вам, потому что со мной недавно произошла нетипичная для меня история и нужет совет. А нетипичная потому что я мужу никогда не изменяла (вообще никогда в отношениях не изменяла) и не собираюсь. В реале.

Я состою в отношениях уже более 15и лет. Дети имеются, быт у нас нормальный, семья счастливая. Расходиться не собираемся.

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Но вот случилось так, что я из любопытства начала переписку с одним парнем в анонимном чате и у нас получилась такая горячая переписка, ну в общем, вы сами понимаете. Мы решили общаться через телеграм в закрытом чате.

Он студент, моложе меня и живет на другом континенте, и даже нет речи ни о каких серьезных отношениях. Просто чат такой, ну с эротическим контекстом ^^

Фотографий друг другу не шлем, просто общаемся-фантазируем.

Я не собираюсь этого рассказывать мужу, но спрашиваю себя, считается ли такое изменой. Мужа своего я люблю и секс у нас нормальный :) такой, какой может быть после долгих лет совместной жизни. А вот эта история, она как-то меня подогрела и настроениея прибавилось и все как-то веселее стало ;)

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В общем я сама это за измену не считаю и сплю спокойно, но все же иногда я думаю, если бы муж узнал, что бы он мне сказал? Посчитал бы, что я ему изменяю? Скорее всего, ему бы это не понравилось.

Не подло держать такие секреты? Хотя если честно, мне сейчас именно вот такого вот секрета не хватает ;) просто как отдушина - общаешся с человеком без всяких обязательств и расходишся. В реале это конечно бы была измена, но так? Мы же друг друга даже не видели никогда, просто пишем всякие "красивые" слова.

И пришла мне в голову мысль спросить вас. Во-первых у вас опыт самых разный отношений, во вторых широкая аудитория, которая охотно обсуждает такие темы.

Если решите напечатать мою письмо, буду вам очень благодарна.

Здоровья и счастья вам и всего доброго.

Анонимно

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***

Здравствуйте!

Вы главный вопрос уже задали: что бы подумал муж, если бы узнал?

Вы можете и другой вопрос себе задать: А если бы ваш муж такое сделал, вы бы как, посчитали это изменой? Ну и потом, есть еще третий аспект у этого вопроса. Может быть никто это не посчитает изменой, но от этого все равно будет очень обидно и больно. Каким словом это не называй.

И если вы думаете что-то одно, это не означает, что муж не подумает другое. Тут много вариантов возможно. Например я знаю, что многие считают, что "пока речь только о сексе - это неважно". А вот есл начались личные разговоры - о жизни, о быте, и.т.д. О том что ребенок болеет, на работе неприятности, с подругой поссорились - тогда это сразу очень плохо и опасно. Потому что "пахнет участием в жизни другого", а это - какой-то вид отношений. Другие наоборот. Пока разговаривают о "житейском" - это не страшно. А как только капельку позаигрывали или начали о сексе - все, ужас, измена. Тут люди по-разному мыслят, у каждого своя правда.

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Ну и потом многие такого боятся, потому что видят в этом опасность для своих отношений. Вот вы живете в браке, у вас обычная житейская тягомотина. А от разговоров с незнакомым далеким человеком может сложиться впечатление, что с ним все так легко и задорно, и зажигательно. По вашему письму видно, что вы вероятно так не думаете. Взрослый человек должен понимать, что переписка - это совсем одно. А реальность - другое. Но, у так многих все равно "срывает крышу". В том числе у очень умных и разумных, образованных и трезвых. Бывает. Особенно, если дома случится какой-нибудь скандал или ссора, а на другой стороне поймут и поддержат. И таки часто бывает, что люди вдруг решают к такому романчику уйти.

Или вдруг их накрывает осознанием, насколько своя семья несостоятельна. Благодаря свежим комментариям "со стороны". Да много причин. Действительно, часто бывает, что начинали "просто так", а с появлением первых сложностей этот человек на другой стороне интернета оказывается весомым двигателем развода и разлада. И поэтому многие партнеры этого боятся и видят в этом опасность для свего брака. И поэтому многие боятся заводить такое. Потому что не уверены, не случится ли с ними тоже такое... помутнение. А многим становится неуютно, если такая переписка длится слишком долго. По всем упомянутым выше причинам. Часто просто игры в секс через какое-то время обоим наскучивают, и тогда начинается что-то более личное...

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А вообще, совсем часто такие игрушки через какое-то время просто сами себя исчерпывают. И в какой-то момент становится неинтересно. И просто сходят "на нет". И не надо ничего делать - как началось, так и закончилось. Тогда и говорить не о чем.

Как вы понимаете, тут не будет совета, что вам делать. Если вы не считаете это ничем важным и достойным внимания, вы можете не рассказывать про это мужу. Миллион есть вещей, которые супруги другим половинам не рассказывают, и они начинаются и заканчиваются навсегда, без ведома другого. Если же вас как-то страшно гложет совесть, то такой совет вам не подойдет. Тут уж мы за вас ничего не решим. Если решите не рассказывать, и сами не придавать ничему значения - проявите простую человеческую осторожность. Не храните такие переписки, не бросайте телефон, на котором выскакивают такие отношения. Даже если у вас чудесные отношения с мужем, и он не залезает в ваши вещи и.т.д. - не искушайте судьбу. А то часто люди теряют бдительность, потом другой вдруг видит какие-то сообщения на жкране, неожиданно проявляет любопытство, и начинается конец света.

Может быть вы думаете, что ваш муж воспримет такое спокойно? Или вы думаете, что он спокойнее к этому отнесется, если рассказать ему правду? (А обиделся бы не столько за переписку, сколько за то, что от него скрыли?) Тогда можно попробовать рассказать ему. Но, конечно, с полным осознанием, чем вы рискуете. Вдруг ему крышу снесет от этого признания (ну мало ли) и он так обидится и зациклится на этой трагедии, что все отношения развалятся? Это ваш риск.

Или может быть вам станет так страшно его потерять и спровоцировать скандал, что вы вообще всю эту переписку закончите, чтобы "подальше от неприятностей". Если так - тоже мир не рухнет, на самом деле. Можно с тем же успехом все эти вещи переживать только в своих фантазиях. :-)

Т.е. ничего я вам тут не насоветовала. И читатели не насоветуют. Может быть вам все читатели тут сейчас напишут "да никакой в этом измены нет", а муж ваш так не думает. И что тогда с того, что он будет в меньшинстве? Или наоборот. В общем - решайте сами. Тут миллион возможных ответов, и никто не знает, как оно окажется у вас..

Удачи в любом случае. :-)

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Автор
Яна ФранкЯна Франк
Источник
Источник:ЖЖ Яны Франк
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
ДА секс вообще не повод для знакомства. Если поперло на виртуалку, то и к реалу уже близко.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
А тут все предельно ясно. В семье он или она не находят ВСЕГО, чего просит душа/сознание. Стандартный дебют. Дальнейшая партия без вариантов. Или себя заковывать, или - была-не-была. И все равно ПЛОХО. Единственное надо соблюдать - во всех вариантах ПОЛНЫЙ МОЛЧОК. Всякие покаяния-признания неизбежно вгоняют партию в печальный ЭНДшпиль.
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