Согласно новому исследованию, проведенному в Великобритании, вегетарианцы становятся лучшими любовниками и имеют больше секса, чем мясоеды.

Об этом пишет Derbyshire Times. Отмечается, что любители мяса зачастую эгоистичны в постели, тогда как защитники животных получают больше удовольствия от процесса.

Опрос провел среди 500 вегетарианцев и 500 мясоедов IllicitEncounters.com, крупнейший в Великобритании сайт для внебрачных знакомств по вопросам питания и сексуальной активности.

Вегетарианцы – лучше в сексе, чем любители мяса sobaka.ru

Исследование показало, что вегетарианцы, скорее всего, получат больше удовольствия от прелюдии и грязных разговоров, чем их коллеги, употребляющие мясо.

Большинство вегетарианцев (57%) занимаются любовью 3-4 раза в неделю. Те, кто ест мясо – только 1-2 раза в неделю (49%).

84% вегетарианцев сообщают, что довольны своей сексуальной жизнью, по сравнению только с 59% любителей мяса. Интересно, что 95% веганов из числа первых сказали, что они удовлетворены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены лучшие способы улучшить сексуальную жизнь.

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