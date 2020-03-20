В СССР секса не было: как снимали интимные сцены в советском кино

Миф о том, что в СССР не было секса с уверенностью развеивали советские кинорежиссеры. Они постоянно воевали с цензурным ведомством и пытались показать на экране хоть немного обнаженного тела.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть пять фильмов, в которых присутствовали эротические сцены.

Земля, 1930

Первая эротическая сцена в советском кино была снята Александром Довженко. В сцене, где молодая вдова убивается по погибшему мужу Василью, делает она это совершенно обнаженная.

Маленькая Вера, 1988

В ленте "Маленькая Вера" впервые в советской истории зритель увидел половой акт.

Экипаж, 1980

Сначала на роль влюбленной стюардессы Тамары утвердили Елену Проклову, но она, будучи комсомолкой, не смогла бы сниматься в откровенной сцене. Тогда на роль взяли "беспартийную" Александру Яковлеву. Снимали эротическую сцену ночью и практически втайне. Все самое неприличное камера снимала сквозь цветные огоньки и аквариум с рыбками.

Интердевочка, 1989

Фильм о буднях советской проститутки невозможно было снять без секс-сцен. Елена Яковлева, которая играла главную роль, раздеваться не согласилась, поэтому сцену, где услуги героини купил японец, снимали без второго участника.

Бриллиантовая рука, 1969

В комедийном фильме Леонида Гайдая актриса Светлана Светличная танцевала стриптиз для главного героя ленты. Артистка стеснялась и отказывалась, просила удалить из павильона всех – вплоть до режиссера.

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