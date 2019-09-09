В смысле "в рот"? У меня же высшее образование!!!

Смешно? А напрасно, потому что именно вот с такой же нелепо 80% людей воспринимают ролевые игры и вообще тему сексуальных желаний и фантазий.

Попробуйте в компании близких вам друзей затронуть тему секса. Единицы выдержат этот тест. В большинстве случаев, вне зависимости от возраста и статуса присутствующих, будет смущение и пубертатное "гы-гы" или агрессия. Почему так? Почему мы взахлеб можем час рассказывать, как купили новую кухню, съездили в новую страну, посмотрели новый фильм, но не готовы сказать "а вот мы попробовали поиграть в следователя и воровку. В костюмах. Диалоги написали, сцену продумали. И знаете, вот такой кайф, вроде как в первый раз с новым любовником…"

Что в этом стыдного? Что плохого в разнообразии одного из самых важных аспектов проявления ваших эмоций? Что позорного в новом опыте и ярких ощущениях? Кто имеет право вмешиваться, что и как происходит в вашей постели и ставить этому оценки?

Задумайтесь, почему в странах с тоталитарными режимами – секс – это первое, что пытаются запретить, превратить во что-то грязное, запретное и гадкое?

Да потому что сексуально раскрепощенный человек – свободен. Его уже не засунешь "в рамки" и стереотипы. Он умеет думать и сам давать оценку ситуации. И плевать хотел на чужие мнения.

Казалось бы – какая связь? А вот еще один парадокс, доказанный сексологами, психологами и тд – ролевые игры и сексуальные фантазии требуют высокого IQ.

Ваша креативная энергия, вдохновение, творчество, умение нестандартно мыслить – все это берет свои начала именно в сексуальной энергии.

Хотите, чтобы ваши отношения были не просто долгими, но еще и счастливыми? Говорите с партнером о своих фантазиях.

Хотите творческого вдохновения? Добро пожаловать в мир яркого секса

Хотите гармонии и безграничного доверия, понимания с полуслова? – Ролевые игры.

И НИКТО не имеет права вас осуждать, обсуждать или ставить оценки вашему поведению. Все что, происходит в вашей постели – касается только вас.

Помните, что извращений в мире всего два, как говорила Раневская – балет на льду и хоккей на траве. Остальное – можно, если это происходит по доброй воле и приносит удовольствие всем участникам.

80% людей живут, никогда ДАЖЕ НЕ ПЫТАЯСЬ реализовать свои фантазии. Постепенно превращаясь в завистливых издерганный созданий, клеймящих и осуждающих все.

20% живут так, чтобы при мастурбирации не фантазировать, а вспоминать.

А как жить вам – выбирайте сами.

Cherry Twins. Чтобы фантазии воплощались

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