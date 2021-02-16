В сети вспомнили впечатляющие "заповеди" для секса в СССР

"В СССР секса не было" – пожалуй, самый распространенный миф, который только можно встретить. Конечно же, это вранье. Как и неправда то, что ему не учили.

В 1924 году издательство Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова опубликовало брошюру "Революция и молодежь", где говорится о "12 половых заповедях революционного пролетариата", пишет "Укрінформ".

Так, своеобразные правила сексуальных отношений рассказывали, как необходимо относиться к половой близости. Отметим, что общий смысл этих заповедей сводился к тому, чтобы энергия пролетариата, как цельного класса, не растрачивалась на половые связи, бесполезные для его исторической миссии.

Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата – первая половая заповедь революционного рабочего класса. Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (то есть 20-25 лет). Половая связь – лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих. Половой акт не должен часто повторяться. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия. Любовь должна быть моногамной, моноандрической (одна жена, один муж). При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребенка и вообще помнить о потомстве. Половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально полового завоевания. Не должно быть ревности. Половая любовная жизнь, построенная на взаимном уважении, на равенстве, на глубокой идейной близости, на взаимном доверии, не допускает лжи, подозрения, ревности. Не должно быть половых извращений. Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всём его обслуживая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская порноактриса Лана Роудс поделилась несколькими советами о том, как улучшить сексуальную жизнь. Так, она предложила начать с интимной переписки и покупки красивого белья.