В сети раскрыли секреты в постели, которые должен знать каждый

В сети перечислили самые полезные секреты в постели.

Пользователь Reddit с ником Little_Diffly обратился к сообществу с вопросом: "Какие трюки в кровати должен знать каждый?"

Тред набрал уже почти 80 тысяч лайков и около 16 тысяч комментариев и выбился в топ ресурса.

При этом люди в основном перечисляют советы, которые не связаны с интимной жизнью, а содержат рекомендации для спокойного и приятного сна.

По мнению Happy8Day, на качество способен существенно повлиять размер кровати. Он уверяет, что после кровати King size другие варианты "будут казаться отстоем".

А Shinigami_121 призвал регулярно менять постельное белье. По его словам, чистые простыни и наволочки кардинально меняют ощущение от нахождения в кровати.

Mad_Aeric отметил, что важным секретом при смене тканей является то, откуда начинать укладывать простыню. Он уверен, что в первую очередь нужно застелить тот угол, до которого сложнее всего добраться.

По словам Red-7134, при выборе подушек следует руководствоваться качеством, а не количеством. Он также посоветовал не ложиться спать в той же одежде, в которой человек находился в течение дня.

Пользователь songmage рассказал о способе заснуть под доносящийся с улицы шум: для этого нужно включить вентилятор на минимальную скорость вращения.

При этом AllHailSundin порекомендовал засыпающим класть под подушку одну руку, а santo_hereje заключил, что нет способа лучше уснуть, чем принять перед сном теплую ванну и лечь в кровать с чистым постельным бельем.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский профессор Бретт Кар провел исследование, в ходе которого выяснил, чего хотят женщины в постели.

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