В сети нашли "горячие" фото украинки, продавшей девственность за 1,3 млн евро

В сети нашли копию 19-летней жительницы Харькова, которая якобы продала свою девственность 58-летнему немцу за 1,3 млн евро.

Об этом сообщил Telegram-канал "Харьков 1654", опубликовав фото девушки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При этом авторы отметили, что "местную миллионершу" зовут Екатерина Крючкова. Ранее она удалила все свои странички в соцсетях, кроме одной.

19-летняя украинка продала свою девственность за 1,3 млн евро Telegram-канал "Харьков 1654"

"Мы ее нашли. Харьковская миллионерша удалила свои аккаунты из всех соцсетей, кроме… "ВК". Екатерина Крючкова. Последний раз была в сети 1,5 года назад", – говорится в сообщении.

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Предлагаем читателям посмотреть фото девушки, которая, утверждают в сети, очень похожа на 19-летнюю харьковчанку, продавшую свою девственность немцу. Он, напомним, заявил о желании жениться на ней, добавив, что будет выплачивать ей по 10 тысяч евро ежемесячно.

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Екатерина Крючкова Telegram-канал "Харьков 1654"

Как сообщал OBOZREVATEL, девятнадцатилетняя харьковчанка выставила свою девственность на аукционе и продала ее за 1,3 млн евро. Отмечается, что начальная ставка была 100 тысяч евро.

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