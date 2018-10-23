В Киеве пройдет мастер-класс по cексу: когда и где

27 октября, в 19.00, в киевском отеле Cherry Twins можно будет пройти мастер-класс по технике сквирта

Возможно как одиночное, так и парное участие. МК предполагает участие до 4 пар МЖ.

По какому адресу?

Отель Cherry Twins расположен на улице Салютной 32. Забронировать место можно по телефону 067 4411723.

Как это будет

Краткая вводная лекционная часть – строение женской вагины, нервные окончания, особенности после родов, противопоказания, разница темперамента и тд. Демонстрация техники непосредственно на реальной модели (к модели прикасается только мастер). Мужчины могут пробовать технику непосредственно на своей партнерше (если вы не стесняетесь присутствия других) либо на специальной игрушке.

Вас ждут 3 часа очень познавательного, эстетичного и возбуждающего времяпрепровождения. Наш тренер – психолог, психотерапевт, сексолог с многолетней практикой. Наша модель прекрасна и женственна.

Сколько стоит

Условия участия: пара 3500 грн, Одиночное участие: 2600 грн. Участие возможно только после 100% предоплаты.

Запись по телефону: 050 714 6969