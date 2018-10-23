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В Киеве пройдет мастер-класс по cексу: когда и где

1.5тЧитать материал на украинском

27 октября, в 19.00, в киевском отеле Cherry Twins можно будет пройти мастер-класс по технике сквирта

Возможно как одиночное, так и парное участие. МК предполагает участие до 4 пар МЖ.

По какому адресу?

Отель Cherry Twins расположен на улице Салютной 32. Забронировать место можно по телефону 067 4411723.

Как это будет

Краткая вводная лекционная часть – строение женской вагины, нервные окончания, особенности после родов, противопоказания, разница темперамента и тд. Демонстрация техники непосредственно на реальной модели (к модели прикасается только мастер). Мужчины могут пробовать технику непосредственно на своей партнерше (если вы не стесняетесь присутствия других) либо на специальной игрушке.

В Киеве пройдет мастер-класс по cексу: когда и где

Вас ждут 3 часа очень познавательного, эстетичного и возбуждающего времяпрепровождения. Наш тренер – психолог, психотерапевт, сексолог с многолетней практикой. Наша модель прекрасна и женственна.

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Сколько стоит

Условия участия: пара 3500 грн, Одиночное участие: 2600 грн. Участие возможно только после 100% предоплаты.

Запись по телефону: 050 714 6969

Место
УкраинаКиев
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