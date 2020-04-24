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25 апреля • обновлено в 02:51
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В каком возрасте женщины больше всего хотят секса: ученые дали ответ

2.2т
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Ученые из Университета Техаса в Остине провели исследование, в результате которого смогли определить возраст женщин, когда они особенно стремятся к сексу.

Так, по словам специалистов, только после 27 лет многие начинают проявлять инициативу в интимной близости, а также воплощать в жизнь сексуальные фантазии. На это влияет много факторов, но, в первую очередь, это связано со снижением репродуктивной способности. Именно поэтому у женщин с 27 до 45 лет повышается половое влечение, передает Wday.

В каком возрасте женщины больше всего хотят секса: ученые дали ответ

Фото: edinstvennaya.ua

Также отмечается: из-за того, что возможность забеременеть у женщин уменьшается, они получают от секса с партнером больше удовольствия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британская блогер Анна Бей рассказала о том, где найти богатых женихов. Она посоветовала девушкам уделять внимание своей внешности и следовать ее указаниям в поисках состоятельного мужчины.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Секс
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